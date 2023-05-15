Сергей Галицкий следил за игроками и тренерами ФК «Краснодар» на яхте. Узнали подробности

Сергей Галицкий Фото пресс-службы ФК Краснодар

Сергей Ташуев был одним из первых тренеров футбольного клуба «Краснодар». Он возглавил команду в 2009 году. И стал третьим специалистом в истории «быков».

Вместе с Сергеем Ташуевым черно-зеленые заняли пятое место в ФНЛ (сейчас – Первая лига). Это второй по силе дивизион в России. После завершения сезона тренер ушел из клуба, а «Краснодар» получил приглашение в премьер-лигу. От перехода по спортивному принципу отказались сразу три клуба. Команда Сергея Галицкого предложение приняла. И быстро стала российским топ-клубом.

Сейчас Сергей Ташуев возглавляет «Ахмат» из Грозного. А несколько лет назад он впервые рассказал, как руководил «Краснодаром». И признался, что Сергей Галицкий буквально был помешан на футболе.

- Сергей Николаевич поехал отдыхать на яхте на Сардинию. Звонит мне: «Как прошла тренировка?» Я рассказываю все, а он говорит: «Мне этот игрок понравился сегодня больше». Я в шоке: «В смысле, какой игрок, вы же на яхте?» Оказалось, ему поставили камеры на поле, чтобы на яхте прямые трансляции тренировок смотрел через интернет. Ни я, ни игроки не знали об этом, пока он мне не позвонил, – рассказывал специалист в интервью «Матч ТВ».

Ранее Сергей Галицкий признавался одним из самых влиятельных людей в российском футболе. За 15 лет он построил на юге России базу «Краснодара», академию «быков» и стадион. На время чемпионата мира 2018 года на Кубани даже останавливалась сборная Испании. Она жила в школе черно-зеленых.