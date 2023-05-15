Какая связь между солнцем и самым опасным видом рака кожи

Слушайте передачу «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».

Впереди – лето, сезон отпусков и отдыха на побережье. Как вместе с загаром не получить меланому – самый агрессивный вид рака кожи? Как обыкновенная родинка может стать злокачественной? Почему для жителей Краснодарского края так важно иметь «паспорт кожи»?

На эти и другие вопросы ответит гость программы «Здоровый разговор» – московский врач-онколог клиники «Евроонко», член Европейского общества онкологов и Российской Ассоциации онкоурологов Антон Ёлкин.

Слушайте прямой эфир 17 мая с 17:00 до 18:00. Вопросы гостю студии можно задать по телефону 8 (861) 997-7-997 или прислать на WhatsApp на номер 8 (961) 590-70-90. Радиослушатель, который задаст самый интересный вопрос, получит «Билет здоровья» – сертификат на обследования в клинике «Евроонко» на 5000 рублей.

ул. Северная, 315

8 (861) 206-61-08

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