Нашли уникальный медальон с изображением Афродиты. Археологи откопали новые артефакты на месте памятника эпохи античности в Анапе

В Анапе нашли древний медальон. Фото: t.me/ugooknakk

Анапа – уникальный прибрежный город на юге России. Его история начинается за несколько веков до нашей эры. Именно поэтому на курорте постоянно проводятся раскопки, жителям даже запрещено начинать стройки, предварительно не проверив почву.

В этот раз в Анапе раскапывают памятники археологии эпохи античности. Во время поисков удалось найти остатки зданий, погребения, а также примечательные предметы культуры и быта того времени.

- Среди находок выделяется медальон с изображением Афродиты. Предположительно он был создан в I веке до нашей эры. Также очень интересна разноцветная стеклянная чаша того же времени. Ее выполнили в технике «миллефиоре», - сообщили в пресс-службе управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края.

Разноцветная стеклянная чаша. Фото: t.me/ugooknakk

Уточняется, что подобные сосуды изготавливались на рубеже эр в мастерских Рима, Тира, Сидона, Александрии и Галлии.

Останки человека и лошади. Фото: t.me/ugooknakk

Еще одной уникальной находкой стала терракотовая статуэтка, которая изображает сидящую девочку с корзиной плодов на краю колодца. В этой работе ученые обнаружили скрытый смысл.

- Мы можем рассматривать такой колодец как бомос – округлый алтарь. Он символизирует «колодец Деметры». По преданию, Деметра, блуждая в поисках Персефоны, присела на край колодца в Элевсине, на месте которого впоследствии воздвигли алтарь, - уточнили в пресс-службе управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края.

Во время раскопок нашли уникальную статуэтку девушки. Фото: t.me/ugooknakk

Почти всегда подобные алтари считались погребальными. Они были связаны с культом местной боспорской богини, которая совмещала в себе культы Деметры, Афродиты, Кибелы.

Кроме того, у таких алтарей дочери царей получали благословление.