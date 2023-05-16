Анапа в этом году ждет около 4,5 млн туристов

Анапа остается городом, где традиционно отдыхают семьи с детьми

Мэр Анапы Василий Швец провел большую пресс-конференцию для федеральных и региональных средств массовой информации, во время которой рассказал об организации потока отдыхающих в связи с неработающим аэропортом, о принятых мерах безопасности, а также о развитии социальной инфраструктуры города.

ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА

Василий Швец напомнил, что второй год подряд из-за специальной военной операции в Краснодарском крае, и в Анапе в частности, не работают аэропорты. Единственная функционирующая воздушная гавань региона находится в Сочи. И сейчас между курортными городами курсирует «Ласточка».

Что касается поездов дальнего следования, то их количество в мае выросло. Также увеличилось число вагонов в составах. Железнодорожный вокзал города-курорта, акцентировал мэр, работает четко и готов обслужить всех прибывающих отдыхающих.

Глубина бронирования билетов на ж/д транспорт крайне высокая, поэтому ведется работа по увеличению количества поездов и «Ласточек». Василий Швец отметил, что с соответствующей просьбой обратился к генеральному директору ОАО «Российские железные дороги» Олегу Белозерову.

В прошлом году начал работать Северный обход города, что значительно улучшило транспортную ситуацию, сказал мэр, и сделало более комфортной логистику для туристов, решивших отправиться отдыхать на своей машине.

Фото: Администрация Анапы

Специалисты продолжают работать над тем, чтобы соединить эту дорогу с трассами, ведущими в Краснодар и Крым.

– Конечно, отсутствие авиасообщения доставляет определенные неудобства, но туристы приспосабливаются к новым обстоятельствам, объекты размещения предоставляют им трансферы, ежедневно ходят «Ласточки» из Сочи в Анапу, – рассказал Василий Швец.

Мэр добавил, что закрытие аэропорта не отразилось на количестве отдыхающих в Анапе. Согласно прогнозам, в этом году город-курорт посетят порядка 4,5 млн человек.

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

Особое внимание Василий Швец заострил на обеспечении безопасности на курорте. По его словам, в городе 1 июня 2022 года начал работать аппаратно-программный комплекс «Купол», который крайне положительно себя зарекомендовал.

«Купол» - это порядка 1000 камер, установленных на всей территории города и оснащенных системами распознавания лиц, находящихся в розыске. В прошлом году благодаря работе комплекса задержали около 100 человек.

Они также умеют предупреждать о бродячих собаках, потасовках, оставленных без присмотра вещах, самообучаться и многое другое.

– Сегодня наш опыт перенимают и внедряют другие муниципалитеты Краснодарского края, – отметил Василий Швец. – Также идет увеличение штата сотрудников правоохранительных органов перед сезоном, помогаем им с новой спецтехникой, это квадроциклы, электромобили.

ПРАВИЛА ДЛЯ САМОКАТОВ

Журналистов интересовал вопрос организации движения электрических самокатов на набережных, в парках, скверах и других популярных у местных жителей и туристов местах.

С 1 февраля в России начал действовать стандарт, который предусматривает ограничение скорости так называемых средств индивидуальной мобильности в 25 километров в час, напомнил Василий Швец. В пешеходных зонах скорость должна быть не выше восьми километров в час.

- Есть решение межведомственных комиссий ограничить проезд электросамокатов на набережной, в парках и скверах. С компаниями по прокату проводится разъяснительная работа об ограничении скорости или блокированию движения. Во время курортного сезона совместно с правоохранительным блоком эта работа будет усилена, - пояснил мэр.

Фото: Администрация Анапы

РЕКОРДНЫЕ ТЕМПЫ

Отдельно глава города-курорта рассказал о строительстве социальной инфраструктуры. В частности, в прошлом году открыли три образовательных учреждения, в этом году начнется строительство двух школ вместимостью 1550 человек каждая.

Глава города уточнил, что проекты этих образовательных учреждений находятся на государственной экспертизе. Их начнут строить после получения положительного заключения. Школы планируется сдать в эксплуатацию в следующем году.

В этом году также будет сдан в эксплуатацию детский сад, а также Центр пляжных видов спорта, где планируется проводить соревнования по футболу, волейболу и самбо.

- Благодаря поддержке губернатора Кубани мы вышли на рекордные темпы строительства за несколько десятилетий, - подчеркнул Ваилий Швец.

Помимо этого, в Анапе ведется работа по строительству и модернизации объектов здравоохранения. В прошлом году благодаря региональной поддержке сделали капитальный ремонт детской поликлиники и открыли ее филиал, сейчас ведется реконструкция инфекционного отделения детской городской больницы.

– В планах – приступить к строительству новой городской поликлиники на Анапском шоссе, мини-поликлиник в Витязево, Сукко, Супсехе. Это позволит снизить нагрузку на действующие объекты здравоохранения и даст возможность их капитально ремонтировать, – рассказал Василий Швец.

Финансировать строительство объектов здравоохранения планируется не только из бюджета, но и за счет привлечения социально ответственного бизнеса.

НАГЛЯДНО

3 образовательных учреждения открыли в Анапе в прошлом году.

2 школы на 1550 каждая начнут строить в этом году.

1 детский сад откроется в городе-курорте в этом году.

3 мини-поликлиники начнут строить в Витязево, Сукко и Супсехе.

Фото: Администрация Анапы

ЭФФЕКТИВНЫЙ ГЕНПЛАН

Развитие социальной инфраструктуры в городе-курорте продолжится, это в том числе зафиксировано в генеральном плане, который приняли в Анапе в прошлом году

– Его эффективность мы ощущаем каждый год: строим и проектируем новые школы, детсады, культурные, спортивные и медицинские объекты, парки. Все это заложено в генплане. Но все глобальные изменения в полной мере мы сможем оценить спустя несколько лет, когда будет реализовано большинство проектов. Самое важное сейчас – обеспечить неукоснительное исполнение требований нашей градостроительной конституции, - отметил мэр.

Глава города-курорта отметил и еще одну крайне важную задачу документа – наведение порядка в градостроительстве. В частности, снос ряда самостроев дал понять застройщикам, что нужно соблюдать закон. Были демонтированы здания в Витязево, на песчаных дюнах, на Джеметинском проезде, а также 12-этажный дом на улице Калинина.

– Сегодня самострои в Анапе активно уже не появляются, – отметил мэр Анапы. – А те, которые есть, мы выявляем, судимся, накладываем обязательства и штрафы, стимулируем, чтобы самостройщики сами сносили свои объекты. Позиция у власти здесь четкая и однозначная.

Фото: Администрация Анапы

СТОЛИЦА СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА

Василий Швец отметил, что высокий курортный сезон можно считать открытым. Однако традиционных фестивалей и концертов в этом году, как и годом ранее, не будет. Мэр добавил, что считает несвоевременным устраивать пышные торжества, в то время как соотечественники, в том числе и добровольцы из Анапы, находятся в зоне специальной военной операции.

Начало курортного сезона ознаменовалось эногастрономической ярмаркой «А.Море Вина». Она проводится на набережной музея «Горгиппия». Для жителей и гостей города с инструментальными концертами выступят местные ансамбли.

Василий Швец подчеркнул, что Анапа остается столицей детского и семейного отдыха России. И это направление будет развиваться.

- В этом году у нас открываются две новые детские здравницы, в том числе обновленный лагерь «Олимпийский», который организует три смены в сезоне, – добавил Василий Швец.

В целом, уточнил мэр, Анапа остается крайне привлекательной для инвесторов. Они готовы строить не жилые комплексы, а возводить курортную инфраструктуру. В качестве примера он привел отель «Город мира» на 1000 номеров, открытие которого запланировано на май, а также запуск проекта «Лучи» с номерным фондом в 6500.