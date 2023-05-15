Прокуратура Кубани проводит проверку после столкновения легковушки со спортсменами-велосипедистами

В Анапе в группу велоспортсменов въехала легковушка. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В Анапе произошла авария с юными спортсменами-велосипедистами, приехавшими из Санкт-Петербурга на Кубань тренироваться. Как сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, велогруппа организованно двигалась по дороге Андреева гора – станица Варениковская – Анапа, когда в них въехал автомобиль марки «Дэу Матиз».

- Водитель легковушки не пропустил велосипедистов при повороте налево. При этом спортсмены двигались во встречном направлении на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Водитель автомобиля не уступил велосипедистам. Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате столкновения трое несовершеннолетних спортсменов госпитализированы в местную больницу с травмами различной степени тяжести. Происшествием уже заинтересовались в краевой прокуратуре.

- Межрайонной прокуратурой организована проверка причин и условий по факту дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетних велоспортсменов, которые приехали на учебно-тренировочные сборы. Следует отметить, что несовершеннолетние находились вне зоны видимости сопровождавшего их тренера, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Спортсмены находились вне зоны видимости тренера. Фото: пресс-службы прокуратуры Краснодарского края.

Известно, что в больницу доставлены дети 15 и 14 лет. Врачи дают обнадеживающие прогнозы, но вот снова крутить педали ребята смогут не скоро. В отношении виновника аварии составлен административный протокол. Также проводится административное расследование.