Осудивший СВО Данила Козловский ушел из МДТ

Данила Козловский. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Некогда популярный актер Данила Козловский сейчас известен совсем не удачными ролями, а неудачными высказываниями. В последнее время он словно прописался в скандальной хронике и не сходит с первых полос, рассказывает kp.ru.

Козловского обвинили в предательстве России, стало известно о его втором гражданстве. Разгневанная общественность потребовала лишить актера всех ролей в кино и театре. Так и вышло.

- Майские спектакли в МДТ-театре Европы, с моим участием отменены. Соответствующая информация уже есть на сайте театра, - сообщил в итоге Данила Козловский в своем блоге.

Кроме этого актер заявил, что по личным обстоятельствам ушел в отпуск до конца 2023 года. Скорее всего речь идет о дочке актера. Малышка появилась на свет от отношений Данилы с моделью Ольгой Зуевой. Отношения с возлюбленной быстро сошли на нет и сейчас актер крутит роман с коллегой по цеху Оксаной Акиньшиной. Однако, Данила – заботливой отец и часто летает в США, где живет его ребенок со своей матерью, сообщает kp.ru.

- В Америке у меня живет ребенок, которого я хочу видеть и участвовать в его жизни, как любой нормальный, любящий отец. То, что я на несколько дней уезжал в США в перерывах между спектаклями, не дает основания утверждать, что я «сбежал» из России, - цитирует kp.ru звезду.

При это Козловский заверил, что не имеет гражданства США и никаких других доходов, кроме российских. И видит свое предназначение и служение именно в России.

- На протяжении 16 лет я каждый месяц выхожу на сцену Малого драматического театра и Театра Европы. Я считаю для себя важным в тяжелый момент находится здесь, со своим зрителем, которого я очень люблю. Скорейшего нам всем мира, - сообщил он.

Напомним, скандал с Козловским прогремел месяц назад. В апреле артисту припомнили его «двусмысленные о первых днях после начала СВО. Общественные активисты вспомнили, что «Данила Козловский в 2022 году выступил с осуждением специальной военной операции и покинул Россию.