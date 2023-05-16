Предварительная причина пожара - короткое замыкание.

В центре Краснодара резко перестали ходить трамваи. Временно приостановили и работу троллейбусов. Также все светофоры не работают. Это связано с тем, что загорелась подстанция «Южная». В настоящее время полыхают 100 квадратных метров. На месте работают специалисты и службы МЧС.

По информации пресс-службы КТТУ, не ходят троллейбусы от Стасова до Постовой. Временно не курсируют маршруты № 7,12,20, по Мира - № 2, 4, 6, 8, 10, 12.

Трамваи продолжают ходить по маршруту: Комсомольский микрорайон - ХБК: №9, 10, Пашковская - ХБК: №4, 5, 9, 10, Юбилейный микрорайон - Славянская: № 3, 7, 6, 21, 11.

- На место аварии уже выехала бригада «Россети Кубань». Начались восстановительные работы, - сообщили в пресс-службе МЦУ Краснодар.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, подстанция находится на улице Ставропольская, 2. Из-за аварии и повреждения на линии электропередачи без света остались улицы Гоголя, Береговая, Седина, Академика Павлова, Ставропольская, Рыбачая, Постовая, Комсомольская, Красноармейская, Железнодорожная, Мира, Вишнякова, Красная, Красноармейская, Песчаная, Садовая, Кутузова, Красная, Товарная, Березанская. В домах также нет воды. Всего были отключены 66 трансформаторных подстанций.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание. К слову, восстановить электроснабжение планируют около 13:00 часов.

Водителям рекомендуется быть на дорогах предельно внимательными. Возможны пробки.