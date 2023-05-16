В зону СВО из Сочи отправили две «буханки» для разведчиков

Технику передадут бойцам. Фото: Олег УМАРОВ

Сочинцы продолжают поддерживать земляков. На этот раз на СВО отправили две «буханки» высокой проходимости. О том, что именно такая техника нужна бойцам, узнал брат одного из военнослужащих.

- Мой младший брат был призван 26 октября. Сейчас находится в ЛНР на боевом посту, - рассказал житель Сочи Евгений Брадауцан. – Я ездил на передовую, отвозил гуманитарку в его подразделение, пообщался, увидел, что нужно ребятам, обещал помочь.

С просьбой о покупке автомобиля, Евгений пошел к сочинскому депутату Арминаку Тозляну. Он регулярно помогает военным, которые служат «за ленточкой».

- Это наш долг помогать в таком патриотическом деле, - говорит Арминак Тозлян. – Мы купили не одну, а две машины для ребят. Пусть возвращаются с победой домой.

В конце недели технику доставят в Луганскую народную республику на передовую в составе гуманитарной миссии.