Посадили на заднее сидение и избили. В Краснодаре двое парней помогли другу похитить супругу и спрятать ее

Теперь обвиняемым в похищении грозит от 5 до 12 лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре осудят троих жителей Ставропольского края. Их обвиняют в похищении девушки и попытке увезти ее в Ставрополь. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, 27-летний обвиняемый и его 25-летняя бывшая жена были в браке с 2019 по 2021 год и жили в Ставропольском крае. Но спустя два года они развелись. Тогда девушка решила переехать в Краснодарский край, а ее бывший муж остался в Ставрополе. Но не собирался оставлять ситуацию просто так и расставаться с женой. Мужчина продолжал настаивать на том, чтобы и дальше жить с ней. Как установило следствие, обвиняемый даже угрожал бывшей супруге, желая, чтобы та вернулась к нему.

А в августе 2022 года он вовсе решил похитить девушку. Мужчина попросил 20-летнего и 23-летнего друзей помочь увезти жену из Краснодарского края в Ставрополь, на что те согласились.

Вечером 19 августа девушка вышла на улицу из дома по улице Снесарева. Здесь ее уже поджидали обвиняемые. Увидев девушку, они схватили ее, посадили в машину и уехали. По данным следствия, в салоне авто бывший муж похищенной на ее сопротивления начал бить девушку по голове и телу. Позже у потерпевшей обнаружили ссадины, кровоподтеки и перелом носа.

Но доехать до Ставропольского края обвиняемым так и не удалось. По пути их остановили и задержали.

– Преступные действия указанных лиц пресечены сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Краснодару на участке местности, расположенном на 41 км автодороги Краснодар-Кропоткин, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

На всех троих мужчин завели уголовное дело. А на время расследования их заключили под стражу.

– Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Уточняется, что за похищение девушки их могут отправить за решетку на срок от 5 до 12 лет. При этом, как уточнили в краевой прокуратуре, вместе с лишением свободы возможно дополнительное наказание.