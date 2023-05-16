15 ударов по голове автомобильным домкратом. Двое парней забили до смерти сторожа, который запретил собирать металлолом на территории предприятия на Кубани

Подозреваемым грозит до 20 лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26- и 29-летних жителей Красноармейского района. Парни обвиняются по статьей "Убийство, совершенное группой лиц".

По данным следствия, в начале сентября 2022 года ночью молодые люди отдыхали и распивали алкогольные напитки. В один момент они оказались у входа на территорию кирпичного завода, расположенного в Красноармейском районе. Парни начали спорить и оскорбляться 63-летнего сторожа предприятия. Мужчина не разрешил им собирать на территории завода металлолом. Это не понравилось молодым людям.

- В ходе конфликта один из участников нанес не менее одного удара реечным механическим автомобильным домкратом по голове потерпевшего. После чего второй нападавший металлической частью кирки нанес упавшему по голове не менее 15 ударов, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.

Но молодые люди решили честно признаться в своем преступлении. После того, как они до смерти избили сторожа, парни позвонили в полицию и сообщили о совершенном ими нападении.

- Смерть потерпевшего наступила в больнице через несколько часов после конфликта от открытой тупой черепно-мозговой травмы с ушибом и разрушением вещества головного мозга, - добавили в пресс-службе Прокуратуры Краснодарского края.

Однако обвиняемые вину в смерти мужчины признали частично. Один из задержанных начал идти в отказ и утверждать, что нападал только его друг. Но эта позиция опровергается совокупностью собранных доказательств.

Следственный комитет по краю провел расследование. Прокуратура направила уголовное дело в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкция за указанное преступление предусматривает наказание от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы.