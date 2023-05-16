Попали на деньги. ФК «Краснодар» лишился круглой суммы после матча с «Акроном»

Фото пресс-службы ФК Краснодар

Футбольный клуб «Краснодар» оштрафовали на 100 тысяч рублей по итогам матча Кубка России. В первом финале Пути Регионов «быки» в серии пенальти дожали тольяттинский «Акрон». Но радость получилась скомканной.

После свистка выяснилось, что часть охранников на трибуне не имели удостоверений. То есть у них не было право следить за порядком на трибунах. По последним данным, нужных бумаг не нашлось у 24 человек.

Это нарушение стоило «быкам» 100 тысяч рублей. По словам организаторов турнира, черно-зеленые получили штраф за необеспечении безопасности на матче. Так они поставили под угрозу безопасность людей на арене.

Сам «Краснодар» эту информацию никак не комментировал. Но уже в будущую среду, 17 мая, «быки» сыграют во втором финале Пути Регионов Кубка страны. Дома они примут екатеринбургский «Урал».

Напомним, что возглавляет «шмелей» экс-тренер «быков» Виктор Ганчаренко. Он покинул команду в январе 2022-го, об увольнении он узнал на сайте клуба.

Добавим, что бюджет «Краснодара» на сезон составляет около 4,5 млрд рублей. За год он снизился на 1 млрд. Это объяснялось разгрузкой зарплатной ведомости из-за отъезда легионеров.