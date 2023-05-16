Машина по цене «однушки» и квартира на Рублевке. Чем владеет семья 20-летней миллионерши из Ейска

Дом, в котором живет 20-летняя Камила.

В Ейске разрастается скандал, в центре которого оказалась 20-летняя студентка. Девушка не так давно переехала в Москву - она учится в МГИМО. На одной из центральных улиц столицы она попала в объектив камеры блогеров, снимающих интервью в стиле «Сколько стоит шмот». Повседневный образ «без бриллиантов» ведущие оценили в один миллион рублей. При этом приезжая скромно рассказала, что для жизни ей вообще не нужны деньги, ведь все покупают родители.

Стоит отметить, что видео было снято больше года назад, но распространять по социальным сетям его начали только сейчас. Ролик стал предметом для обсуждения.

Город гудит. Люди не понимают, откуда у студентки в таком молодом возрасте квартира в одном из самых элитных районов Москвы. Камила живет не просто в центре - ее недвижимость находится на Рублевском шоссе. К слову, на данный момент средняя стоимость одного квадратного метра там превышает 500 тысяч рублей. Цена на самые скромные апартаменты начинается от 26 миллионов рублей.

Кроме того, в своем родном городе юная особа прописана в жилом комплексе, которые местные считают элитным. Стоимость одного квадратного метра на берегу Таганрогского залива превышает 100 тысяч рублей. По меркам города весьма дорого.

Элитная недвижимость, брендовые вещи и люксовые украшения – это еще не все предметы роскоши 20-летней студентки. Камила вместе со всей своей семьей любит путешествовать, правда, для отдыха выбирает не российские курорты. Например, недавно она вернулась из Парижа.

Поговаривают, что девушка не из простой семьи. По данным KP.RU, семья студентки имеет в городе свой магазин. Отца девушки не раз видели за рулем дорогой иномарки - он ездил на Cadillac по цене скромной "однушки". Кроме того, мужчина владеет домом на 413 квадратов.

Сама же студентка позиционирует себя как стилист и байер. Она сумела обойти запреты и начала возить в Россию брендовые вещи, обувь и украшения для своих не менее состоятельных знакомых.

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