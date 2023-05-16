Фото: admkrai.krasnodar.ru

Служба по контракту очень перспективное, прибыльное, а главное престижное направление. Жители Краснодарского края поступают в вооруженные силы РФ, потому что военнослужащим в нашей стране предоставляют ряд мер поддержки - дают социальные гарантии, обеспечивают жильем и платят достойную зарплату.

Из других преимуществ: контрактники могут воспользоваться накопительной ипотекой, выйти на пенсию после 20 лет службы, также получают бесплатные лекарства и могут вне конкурса поступить в вузы.

Все участники спецоперации получают статус ветерана боевых действий, освобождаются от земельного налога, бойцам и их семьям компенсируют оплату услуг ЖКХ и предоставляют путевки в санаторий.

Критерии отбора на службу простые. Нужно быть физически подготовленным и уметь выполнять минимальные требования в трех упражнениях на силу, быстроту и выносливость. На службу по контракту проходят только граждане старше 18 лет. Кроме этого, смотрят на состояние здоровья – берут с категориями «А» и «Б», это когда годен и годен с незначительными ограничениями. Второго просто не возьмут в войска специального и особого назначения, морскую пехоту, воздушно-десантные войска, а также пограничные войска, отвечающие за охрану внешних границ государства на суше или воде, но распределят, например, служить в составе экипажей БМП, БРТ, быть операторами пусковых установок ракетных частей.

Кроме этого, иностранцы, заключившие контракты на прохождение военной службы в ВС РФ во время проведения СВО, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Указ об этом подписал Президент Владимир Путин 15 мая.

Как поступить

Подать заявление на военную службу по контракту можно:

- в военкомате по месту жительства

- в военкомате в Краснодаре на улице Гоголя, 72. За подробностями обращаться по телефону: 8(861)262-20-36

- в пункте отбора в Краснодаре на Ярославской, 130. Подробности по телефону: 8(861)258-35-40

- в пункте отбора в Новороссийске на улице Видова, 167А. Консультация по номеру: 8(861)26-13-02

- через портал gosuslugi.ru

Какая зарплата

Денежное довольствие контрактников – участников СВО составляет от 195 тысяч рублей единовременно при заключении контракта на срок от года и более. Плюс выплачивается 100 тысяч единовременно из бюджета Краснодарского края.

Зарплата стрелка-рядового составляет от 195 тысяч рублей в месяц, командира отделения (сержанта) – от 215 тысяч, командира взвода (офицера) – от 246 тысяч. При наступательной операции дополнительно выплачивают по 8 тысяч рублей в сутки.

Кроме этого, военным положены дополнительные денежные довольствия. За захват танка – 1 млн рублей, уничтожение танка или вертолета – от 100 до 500 тысяч рублей. Также по 8 тысяч в день платят при активных наступательных действиях и по 50 тысяч за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов.