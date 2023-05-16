Убил за 10 секунд трубкой от пылесоса. На Кубани дали семь лет «строгача» мужчине, забившего до смерти незнакомца

Мужчина из Тимашевска проведет за решеткой 7 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани вынесли приговор 33-летнему безработному за убийство мужчины, которого он едва знал. Алексей Соколов (имя изменено - прим. ред.) из Тимашевска праздновал день рождения уже третий день. 15 апреля он выпивал со своим знакомым. Слово за слово – и его приятель рассказал о Олеге Сыче (имя изменено – прим. ред.). Мол, он водит связи с несовершеннолетними школьницами. Эта аморалка взбесила Соколова, он решил лично выяснить отношения с Сычом.

Разъяренный и разгоряченный мужчина добрался до микрорайона «Садовод». Олег был дома, он, как обычно, отдыхал в компании собутыльников. Алексей сначала мирно присоединился к ним, но потом Сыч предложил «позвать малолетку». Это предложение вывело из себя гостя. Он начал ругаться, а потом полез с кулаками. Сыч не сдавался, схватил нож и стал махать оружием перед лицом Алексея и задел его куртку.

- Осужденный избил хозяина дома. Он схватил металлическую рубку от пылесоса и наносил удары один за одним. Потом в ход пошли кулаки, - рассказал руководитель Тимашевского СУ СК Краснодарского края Иван Сенгеров.

Соколов позже признался, что ему понадобилось 10 секунд, чтобы побороть противника. Он почти целиком сломал ему лицо, от удара у Сыча разорвалась селезенка, было оторвано ухо. В таком состоянии его доставили в больницу.

- Пострадавший был в сознании, когда его отвозили медики. На следующий день он скончался от полученных травм, - отметил Иван Сенгеров.

Известно, что умерший состоял на профилактическом учете, он недавно вышел из тюрьмы за содержание притона в собственном доме. Теперь за решетку отправится его убийца.

- Соколову назначено 7 лет колонии строгого режима, - сообщил Сенгеров.