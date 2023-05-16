Последний звонок 2023 в Краснодаре. Как будут гулять школьники города Фото: Мария ЛЕНЦ

Уже через неделю в школах Краснодара прозвучит последний звонок. Ожидается, что торжественные линейки пройдут во вторник, 23 мая. Об этом сообщили в мэрии города.

Уже на следующий день, 24 числа, выпускники девятых классов отправятся на первый экзамен. А еще через двое суток – 26 мая – сядут за парты уже 11-классники.

Последний звонок в Краснодаре 2023 прозвучит для нескольких тысяч выпускников. Ожидается, что он станет одним из самых крупных за последние годы. А после него начнутся самые длинные – летние – каникулы. Уже по традиции они продлятся три месяца – до сентября.