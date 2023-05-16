Кубань zа наших: участники спецоперации благодарят за помощь земляков

Слушайте программу "Кубань zа наших" во вторник и в пятницу на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».

В эфире программы "Кубань zа наших" говорим о самых актуальных новостях специальной операции. Дважды в неделю я делюсь с вами тем, что происходит у наших бойцов за ленточкой. Говорим и о том, какую поддержку получают наши мобилизованные и добровольцы, находясь на передовой. И вот главные темы этого эфира:

- В зону СВО из Сочи отправили две «буханки» для разведчиков;

- Участники спецоперации благодарят за помощь земляков;

- В Анапе собирают летнее снаряжение для участников спецоперации.

Слушайте программу "Кубань zа наших" во вторник и в пятницу на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».