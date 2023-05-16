Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 мая 2023 12:05

Кубань zа наших: участники спецоперации благодарят за помощь земляков

Обсуждаем самые последние новости, касающиеся СВО
Евгения СОРОКА
Слушайте программу "Кубань zа наших" во вторник и в пятницу на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».

Слушайте программу "Кубань zа наших" во вторник и в пятницу на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».

В эфире программы "Кубань zа наших" говорим о самых актуальных новостях специальной операции. Дважды в неделю я делюсь с вами тем, что происходит у наших бойцов за ленточкой. Говорим и о том, какую поддержку получают наши мобилизованные и добровольцы, находясь на передовой. И вот главные темы этого эфира:

- В зону СВО из Сочи отправили две «буханки» для разведчиков;

- Участники спецоперации благодарят за помощь земляков;

- В Анапе собирают летнее снаряжение для участников спецоперации.

Слушайте программу "Кубань zа наших" во вторник и в пятницу на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ