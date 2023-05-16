Кубань zа наших: участники спецоперации благодарят за помощь земляков

Слушайте программу "Кубань zа наших" во вторник и в пятницу на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».
В эфире программы "Кубань zа наших" говорим о самых актуальных новостях специальной операции. Дважды в неделю я делюсь с вами тем, что происходит у наших бойцов за ленточкой. Говорим и о том, какую поддержку получают наши мобилизованные и добровольцы, находясь на передовой. И вот главные темы этого эфира:
- В зону СВО из Сочи отправили две «буханки» для разведчиков;
- Участники спецоперации благодарят за помощь земляков;
- В Анапе собирают летнее снаряжение для участников спецоперации.
Слушайте программу "Кубань zа наших" во вторник и в пятницу на радио «Комсомольская правда» - Краснодар».