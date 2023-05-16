Бежал от больших денег. Стал известен тренер, который отказал Сергею Галицкому

Марцел Личка Фото пресс-службы ФК Оренбург

Прошлой зимой «Краснодар» остался без главного тренера. В начале января «быки» объявили об уходе Александра Сторожука. Слухи об увольнении тренера ходили уже три месяца – с октября. Но специалист заявлял, что еще не общался с руководством черно-зеленых. А в начале года они объявили тренере о переводе во вторую команду.

Но трансфер не состоялся. Сторожук уехал в тульский «Арсенал», а «Краснодар» принял Владимир Ивич. Его «быки» перехватили у «Маккаби». По слухам, они в 1,5 – 2,0 раза умножили зарплату тренера в Израиле.

А спустя два месяца стало известно, что серб был не первым, кого звали «быки». Изначально они приглашали тренеру «Оренбурга» – Марцела Личку. Об этом заявил сам чех.

- Мы разговаривали с Галицким, когда он приглашал меня в клуб. Я поблагодарил его за предложение, это отличный шаг в моей карьере, но я еще не хочу уходить из «Оренбурга», хочу, закончит сезон здесь, поблагодарил Галицкого, – рассказал специалист в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Спустя три месяца Марцел Личка заявил, что не пожалел, что не переехал на юг России. Он счастлив в Оренбурге.

- Если бы я хотел только деньги, то ушел бы зимой в «Краснодар». Топ-клуб, красивый стадион, прекрасная академия, зарплата намного больше, чем здесь, в «Оренбурге», – заявил специалист.

Также он отметил, что «Краснодар» – пройденный этап для него. «Быки» уже нашли нового тренера. Поэтому возвращаться к диалогу с черно-зелеными чех не планирует.