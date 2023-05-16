Мужчину разыскивают по всей России. Фото: УФСИН России по Краснодарскому краю

Почти три недели в Краснодаре разыскивают заключенного, сбежавшего из колонии-поселения. 41-летний Олег Калинов отбывал наказание в исправительном учреждении. Но 27 апреля сотрудники колонии не досчитались его, и до сих пор его не нашли. Что известно на данный момент о преступнике, сбежавшем из колонии.

Олег Калинов сбежал из колонии-поселения, которая располагается на территории Краснодара.

В Краснодаре три недели разыскивают сбежавшего из колонии преступника: что известно на данный момент

41-летний Олег Иванович Калинов разгуливает на свободе вот уже три недели. Правоохранительные органы разыскивают не только в Краснодаре, но и в других городах. Ориентировки с его фотографией расклеены в больницах и отделах МВД. Пока установить местонахождение заключенного не удалось. Никакой новой информации с момента его побега не появилось.

Напомним, с декабря 2022 года мужчина содержался в исправительной колонии № 14, при которой есть колония-поселения. Согласно приговору, свободы он лишился за кражу. По решению суда, он должен был отсидеть 1 год 8 месяцев. Но спустя половину срока решился на побег.

Мужчина разгуливает на свободе с 27 апреля.

Как объяснили в УФСИН по Краснодарскому краю, серьезных препятствий у Олега Калинова не было. Дело в том, что режим колонии-поселения достаточно свободный.

- Заключенные могут передвигаться без конвоя, но под надзором администрации, - отмечали в ведомстве.

Правда, где может прятаться осужденный, пока не ясно. Регистрации и постоянного места жительства в РФ не имеет, родных в Краснодаре у него нет. Правоохранители также отмечают, что опасности для населения Олег Калинов не представляет.

За уход из-под надзора заключенному грозит до четырех лет лишения свободы.

ВАЖНО!

Сотрудники правоохранительных органов просят помочь в поисках мужчины. Если вам что-то известно о местонахождении Олега Калинова, звоните по телефонам: 8-929-845-18-23, 8-918-135-07-00, 8 (861) 228-10-82.

БУДЬ В КУРСЕ!

Приметы Калинова: рост — 170 сантиметров, он среднего телосложения, имеет европейский тип лица, по форме овальное и вытянутое. У него светлые глаза, посажены глубоко, темно-русые волосы, есть лобное облысение.

В день побега Олег Калинов был одет в спортивную куртку оливкового цвета, светлую майку, синее трико и темную обувь. Возможно ношение головного убора, может называться другим именем.

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