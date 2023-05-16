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Происшествия16 мая 2023 15:30

Жителя Кубани подозревают в убийстве двух собутыльников за два дня

Распитие алкоголя в обоих случаях закончилось избиениями и смертью
Евгения ХАЛИКОВА
Подозреваемый помещен под стражу.

Подозреваемый помещен под стражу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Новокубанского района обвиняется в совершении ряда особо тяжких преступлений против личности. Как выяснили следователи, 40-летний мужчина причастен к убийству знакомой и приучении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть односельчанина.

- В ночь на 3 мая 2023 года в квартире дома на улице Горького поселка Передового обвиняемый вместе со своей 39-летней знакомой употребляли спиртные напитки. Между собутыльниками возник конфликт, и злоумышленник нанес кулаком не менее семи ударов по лицу и шее женщины, от которых она скончалась на месте происшествия, - уточнили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Фигурант спрятал тело на территории домовладения и скрылся. Тело обнаружили родственники женщины на следующий день. Они вызвали полицейских, которые быстро смогли выйти на след предполагаемого убийцы.

- Кроме того, в ходе следствия стало известно, что мужчина может быть причастен к смерти еще одного знакомого. Накануне он выпивал с 34-летним приятелем и также избил его, - рассказали в следкоме.

Избитого мужчину доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Врачи не смогли стабилизировать его состояние, и пациент спустя несколько дней скончался в реанимации.

В настоящее время по ходатайству следователя судом обвиняемый заключен под стражу. В ходе допросов фигурант дал признательные показания. По уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, назначен полный комплекс судебных экспертиз.

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