На Кубани спасатели четыре километра на носилках несли сломавшую ногу туристку

Спасателям пришлось вброд преодолевать реки. Фото: t.me/kubanspas

За прошедшие сутки спасатели провели несколько поисково-спасательные работы. Как сообщили в «Кубань-Спас», в ночь на 15 мая оперативному дежурному Крымского отряда поступила информация о том, что 70-летняя жительница станицы Нижнебаканская еще утром ушла из дома нарвать траву для кроликов и не вернулась домой.

Турист заплутал в лесу. Фото: t.me/kubanspas

- В 22:40 спасатели совместно с сотрудниками ЮРПСО МЧС России и казаками приступили к поискам. Найти пожилую женщину удалось только около 03:00 ночи. Она заблудилась в лесном массиве в 500 метрах от своего места жительства. Пенсионерке потребовалась помощь медиков, - уточнили в ведомстве.

Пенсионерке потребовалась помощь врачей. Фото: t.me/kubanspas

Также не справились без врачей и спасателей и путешественники из Краснодара. Семья решила прогуляться по лесу в Северском районе. Во время прогулки женщина получили закрытые переломы костей ноги, самостоятельно передвигаться не смогла, потребовалась помощь спасателей Краснодарского отряда «Кубань-СПАС».

К сломавшей ногу туристке неотложка не смогла проехать. Фото: t.me/kubanspas

- В 13:30 пострадавшую обнаружили спасатели в лесу в шести км севернее от поселка Тхамаха у реки Шебш. Женщине наложили вакуумную шину, - рассказали спасатели «Кубань-Спас».

Незадачливую путешественницу спасателям пришлось еще четыре километра нести на носилках через лес, горы и вброд преодолевать реки. Машина неотложки не смогла проехать по сложному рельефу. Врачи ждали пациентку в поселке, почем чего сразу же доставили ее больницу.