По дороге домой пропал бизнесмен из Краснодарского края: последние новости на 17 мая 2023

Пропавший Александр Полещук с женой. Фото: соцсети

Внезапное исчезновение Александра Полещука до сих пор не нашло разгадки. Мужчину ищут восьмые сутки. О его судьбе ничего не знают ни родственники, ни правоохранительные органы. В последний раз его видели 10 мая, а затем житель Кропоткина как в воду канул.

В среду Александр, как обычно, поехал на работу. Попрощался с женой, планировал вечером заехать к отцу и провести время с семьей. Бизнесмен занимался строительными работами и установкой навесом и много ездил. В этот день Полещук отправился в Новопокровскую вместе с инструментом и крупной суммой денег. Но внезапно для всех очутился сначала в Белой Глине, а потом в Песчанокопской Ростовской области. Там его засекла камера видеонаблюдения. Уже вечером, преодолев почти 400 километров, машина Александра оказалась в Волгоградской области. Почему он взял курс туда, не могут объяснить даже самые близкие, а телефон мужчины молчит.

Тем временем в сети стали всплывать разные версии таинственной пропажи Александра. Одни считают, что он устал от семейной жизни и решил устроить себе отдых. Но родные говорят, что это не свойственно ему.

- У него в семье в последнее время было все спокойно, мы вместе проводили время, гуляли, планировали поехать на море. У отца скоро день рождения, готовились, думали сюрприз сделать. Ничего не предвещало беды. Не было никаких предпосылок, чтобы он пропал, - рассказала сестра пропавшего Валентина.

Также в сети появилась информация, что Полещук бежал из дома из-за 100 млн рублей. Якобы эти деньги мужчина не вернул влиятельным людям.

- На счет поста, который появился в сети о каких-то 100 миллионах долга, – это полнейший бред, - написала Анастасия Полещук.

При этом источник «КП» – Кубань» в правоохранительных органах рассказал, что несколько человек уже написали заявление в полицию о мошенничестве. Якобы бизнесмен искал деньги для развития бизнеса. Брал средства у людей и обещал безумную выгоду – от 30% в год. Одним заявлял, что строил фермерские хозяйства. В общей сумме он мог задолжать инвесторам около 20 млн рублей.

Поиски Александра продолжаются. Его ищут в трех регионах юга страны - на Кубани, в Ростовской и Волгоградской областях.