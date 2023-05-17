Митрополит Григорий открыл Неделю православного кино в Краснодаре

Фото: mitropoliakuban.ru

В Краснодаре стартовала неделя православного кино. 15 мая ее открыл Митрополит Григорий в одном из крупнейших кинотеатров «Монитор СБС».

- Неделя православного кино проходит в Краснодаре впервые и посвящена 10-летию Кубанской митрополии и дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей славянских, - сообщили в Епархии.

Фото: mitropoliakuban.ru

Открылись кинопоказы художественным фильмом «Русский крест». Это глубокая история о падении, покаянии и духовном возрождении простого русского человека из глухой деревни в переломные 90-е годы ХХ века. После обретения веры главный герой берет на себя нелегкий труд восстановить разрушенный в советские годы деревенский храм.

- Зал был полон – здесь собрались и духовенство, и прихожане краснодарских храмов, и студенты Екатеринодарской духовной семинарии, и жители города. Перед началом показа всех приветствовали митрополит Григорий и заместитель министра культуры Краснодарского края Юрий Миланко, - отметили организаторы.

Фото: mitropoliakuban.ru

По словам владыки Григория, хороший фильм может наставить человека на истинный путь, вдохновить, укрепить в вере.

- Мы должны все сделать для того, чтобы эти фильмы увидело как можно больше людей, потому что картины о православии, о вере, помогут утвердить в выборе между добром и злом. Православное кино тоже может проповедовать о Христе, страдавшем и воскресшем, и дай Бог, чтобы эти фильмы коснулись ваших сердец и послужили тому, чтобы изменить их в лучшую сторону, - сказал Митрополит.

Фото: mitropoliakuban.ru

Заместитель министра культуры Краснодарского края Ю. Ю. Миланко подчеркнул, что православное кино говорит о нравственности, о духовности – о том стержне, который должен быть в каждом человеке.

- Эти фильмы призваны пробуждать самые светлые и высокие чувства, которые помогают беречь наши традиции, нашу культуру, — сказал Юрий Юрьевич.

После приветственных слов хор студентов Екатеринодарской семинарии под руководством регента диакона Германа Гайта исполнил небольшой концерт из духовных произведений, в том числе пасхальных.

Неделя православного кино пройдет до 19 мая в СБС. В кинотеатре покажут несколько фильмов.

15 мая в 19 часов покажут художественный фильм «Русский крест». Картина была снята по одноименной поэме русского поэта Николая Мельникова о покаянии и духовном возрождении простого человека, Ивана Ростка, достигшего предела в своем падении.

16 мая в 19:00 можно посмотреть два документальных фильма «Заступница» и «Осанна». Это истории о Казанской иконе Божьей матери.

17 мая в 15:00 и в 18:00 будут крутить мультфильм «Забытое чудо». Красочная история о дружбе и вере.

18 мая в 19:00 на большом экране покажут документальный фильм «Ласточки Христовы». Фильм о жизни и монашестве в Черногории.

19 мая в 19:00 состоится показ документального фильма «Святой архипелаг». Картина о жизни Соловецкого монастыря.

Как отмечают организаторы Недели православного кино, предлагаемые фильмы помогут зрителям не только погрузиться в мир художественного и документального кинематографа, но и лучше понять значение веры и любви в жизни людей.