Митрополит Григорий поздравил Кризисный центр для матерей с детьми с 5-летием

Фото: mitropoliakuban.ru

16 мая 2023 года в Краснодарском православном кризисном центре для матерей с детьми и женщин в трудной ситуации «Светлая обитель» состоялись торжества по случаю 5-летнего юбилея.

С утра в уютном доме, где расположился Центр, стали собираться мамочки с малышами. Это бывшие подопечные – женщины, которые в свое время в силу обстоятельств оказались в сложной ситуации и смогли найти приют в стенах «Светлой обители».

Поздравить сотрудников и подопечных центра приехали митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий, уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Валентинович Мышак, уполномоченная по правам ребенка в Краснодарском крае Татьяна Федоровна Ковалева, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства и детства министерства труда и социального развития Краснодарского края Вера Николаевна Голыба, главный врач центра охраны здоровья, семьи и репродукции министерства здравоохранения Краснодарского края, главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Министерства здравоохранения Анжела Рубеновна Жигаленко.

Фото: mitropoliakuban.ru

Приют для мам «Светлая обитель» — детище отдела по социальному служению Екатеринодарской епархии, которым руководит протоиерей Димитрий Болтонов и дочерней организации АНО «Благой дар Кубани» (руководитель Ирина Сергеевна Полякова).

Митрополит Григорий поздравил всех собравшихся с первой юбилейной датой

- Сегодня кризисному Центру для матерей с детьми исполняется 5 лет. Это были годы нелегкого труда, но долг православных христиан, долг Церкви оказывать реальную помощь людям, которые встречаются на нашем жизненном пути и которые в таковой помощи нуждаются, — сказал владыка. — К этому призывает нас Сам Христос – наш Бог и Спаситель. Он призывает нас к тому, чтобы таким деятельным образом мы проявляли свою любовь. Конечно, большую помощь мы оказать не можем, но мы будем делать то, что от нас зависит. Одновременно надеемся на то, что более состоятельные люди, которые будут видеть наши дела, наши свидетельства, также будут помогать нуждающимся.

Фото: mitropoliakuban.ru

Владыка выразил надежду, что все подопечные Центра обрели здесь приют, радость и заботу. При этом митрополит Григорий подчеркнул, что в «Светлой обители», помимо крова и полного пансиона, мамы получают образование и все виды помощи, необходимой для того, чтобы прочно стать на ноги и воспитывать своих деток.

Архипастырь приехал в Центр не с пустыми руками. Первыми подарки из рук митрополита получили малыши – дети подопечных. Машинки, куклы и другие игрушки владыка Григорий вручил каждому ребенку, спросив его имя. Дети в свою очередь тоже преподнесли архипастырю и другим гостям небольшие дары: закладки для книг и подставки под горячее ручной работы. Не остались без внимания и мамы – им достались гигиенические средства для волос. Владыка пообещал и в дальнейшем не оставлять подопечных без помощи.

- Дорогие мои, я вам желаю помощи Божией. Мы о вас молимся. И вы тоже не забывайте молиться Богу, когда вам бывает тяжело. Мы постараемся в дальнейшем не оставлять вас с вашими детьми. Всегда помните, как бы вы не были покинуты и одиноки, с нами всегда Бог. А Православная Церковь всегда готова вам помочь. Это наш долг, и мы будем дальше своими добрыми делами свидетельствовать о своей вере. Христос Воскресе! – завершил свою речь митрополит Григорий Пасхальным приветствием.

Фото: mitropoliakuban.ru

Владыка поблагодарил за добрые труды руководителя епархиального отдела социального служения протоиерея Димитрия Болтонова и всех его сотрудников.

Начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства министерства труда и социального развития Краснодарского края Вера Николаевна Голыба поделилась воспоминаниями о том, как 5 лет назад происходило открытие Кризисного центра. Тогда вместе с уполномоченным по правам ребенка Краснодарского края Татьяной Ковалевой, открывая Центр, они перерезали ленточку.

- Пять лет назад это все было очень знаково, Центр открывался очень торжественно, – говорит Вера Николаевна. – В принципе, такой тип учреждения не нов. Но в нашем крае Центр на основе некоммерческой социально ориентированной организации создан впервые. Сейчас такие центры есть уже повсеместно, и есть поручение правительства создавать их, потому что наряду с государственными учреждениями должен работать негосударственный сектор, который помогает реализовывать те задачи и предоставлять услуги населению, которые они могут получить. Пять лет пролетело очень быстро, и сейчас Центр существует, развивается, что очень радует.

В дар Кризисному центру Вера Голыба подарила икону Казанской Божией Матери, оклад которой выполнен в кубанском стиле учащимися Новолеушковской школы-интерната Павловского района.

Поделилась воспоминаниями и Татьяна Федоровна Ковалева, уполномоченная по правам ребенка в Краснодарском крае.

- Все начиналось с малого, – говорит Татьяна Федоровна. – Я помню, сначала были одна-две женщины. Потом их стало больше, потому что народное радио разносило весть о том, что есть место, где могут оказать помощь в любое время суток. Я в этом сама не раз убеждалась. К нам приходят, рассказывая о своих бедах, а мы обращаемся сюда, чтобы найти реальные способы помощи. Очень часто здесь оказывались женщины, у которых нет документов, они не знали, куда пойти, как и с чего начать вхождение в новую, непонятную пока для них жизнь. И самая главная радость, которую мы здесь видим, это дети.

Татьяна Федоровна заметила, что некоторым из этих деток удалось сохранить жизнь только благодаря совместным усилиям. Отрадно видеть сегодня в стенах Центра эти милые мордашки, уже подросшие.

Анжела Рубеновна Жигаленко, говоря о том, как складывалось сотрудничество краевого министерства здравоохранения с Кризисным центром, подчеркнула, что главный смысл совместных усилий – в рождении новых жизней.

- Когда в этой ситуации вы помогаете сохранить рожденную жизнь, это ценно вдвойне. И это воздается вам силами, которые дает Господь, чтобы вам двигаться дальше, – сказала Анжела Рубеновна.

Как специалист в данной сфере, обращаясь к мамочкам, она отметила, что рождение ребенка — это привилегия, которая дается далеко не всем. Есть множество женщин, которые готовы отдать все, чтобы ощутить счастье материнства, напомнила врач. Сотрудникам Кризисного центра Анжела Рубеновна пожелала сохранить запал и энергию на долгие годы:

— Сам Господь через вас говорит этим женщинам: «Не бойся, Я с тобой!» – акцентировала внимание на Евангельских словах врач.

Протоиерей Димитрий Болтонов поблагодарил митрополита Григория за внимание, заботу и поддержку, которую всегда выказывает архипастырь в отношении работы Кризисного центра. И также выразил благодарность всем гостям.

- Во многом благодаря вашей поддержке мы решились на открытие Центра, – сказал отец Димитрий.

Батюшка провел для гостей небольшую экскурсию по помещению Центра. Уютный двухэтажный дом, в котором находят приют подопечные, рассчитан на совместное проживание четырех насельниц. Во дворе есть земельный участок с огородом, плодовыми деревьями и детской игровой площадкой. Администраторы Центра постарались создать для подопечных максимально семейную атмосферу. Женщины по очереди готовят обед, следят за участком. Для них проводятся мастер-классы, например, по шитью и кулинарии.

На пятилетие «Светлой обители» смогли прибыть не все выпускницы.

- Многие из тех, кто родили детей у нас Центре, не смогли приехать, потому что находятся в разных уголках страны: кто в Кемерово, кто в Москве, кто в Питере, – говорит Ольга Викторовна Пономарева, старший администратор Кризисного центра. – Поэтому мы собрали тех выпускниц, которые живут рядом. И то, что их здесь осталось мало, это хорошо, потому что это значит, что они нашли свою дорогу, свою семью.

- Спасибо огромное, что есть такие заведения! – говорит выпускница Кризисного центра Екатерина, мать шестерых детей. – Я здесь ощутила поддержку, главным образом, моральную и психологическую. И дети это почувствовали, они даже ободрились немного.

Праздник прошел в теплой, почти семейной атмосфере. Митрополит Григорий выразил надежду на то, что со временем получится построить здесь более просторное здание приюта с православным храмом.

Наша справка. С мая 2018 года в Краснодаре действует православный кризисный центр «Светлая обитель» для беременных и женщин с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Центр оказывает поддержку беременным женщинам, находящимся в состоянии репродуктивного выбора (решающим: делать аборт или сохранить жизнь нерожденному ребенку), а также женщинам с маленькими детьми, оказавшимся в кризисной ситуации. Беременным женщинам и молодым мамам оказывается всесторонняя поддержка (психологическая, юридическая, помощь в социализации, профессиональной ориентации, духовное окормление), предоставляется возможность безвозмездного проживания.

За время работы проекта в Центре проживали 55 женщин и 79 детей, родились 20 младенцев, в 2022 году – 21 женщина (7 беременных) и 24 ребенка.