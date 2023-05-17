Живые и мертвые. В Краснодаре разрастается свое Чертаново у Славянского кладбища

Гигантские дома у кладбища растут, как грибы. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Краснодарские застройщики находят землю для возведения домов в самых нестандартных местах. 10 высотных многоэтажек лепят рядом со Славянским кладбищем. Жилые «небоскребы» растут со скоростью света, несмотря на внушительные размеры. Говорят, соседи здесь тихие, намекая на погост за забором. Но это как посмотреть. В жилых коробках, где в самом низком доме 16 этажей, будет многолюдно. На одном этаже может быть от 10 квартир. Какой тут покой?

Стройка не останавливается ни на минуту. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Пока все нормально, - говорит местная жительница Кристина. – Но и заселились не все в нашем подъезде. Бывают перебои с водой, но это пока дом новый, все настраивают, как нам говорят. В целом, мне здесь нравится, но я живу одна, мне не нужны садики-школы.

Вид на кладбище открывается из окна Натальи, но только если сильно прислониться к окну.

- И то небольшой кусочек. Летом просто деревья и кусты, даже не скажешь, что кладбище, просто сквер какой-то. В целом, нас это вообще не напрягает, мы нормально относимся к таким вещам, - признается молодая мама.

Между домами втиснуты детские площадки. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

А вот с садиками проблема. Детей - куча, а в основном тут живет молодежь. Поэтому малышню приходится отвозить в ближайшие детсады. Да и то, если место достанется.

- Самые близкие от нас садики – в Светлограде и на Азовской. Школы в этих же районах. Все выкручиваются, малышей и первоклассников возят, школьники постарше сами добираются. Но, говорят, что школу здесь построят. Только когда, - вздыхает Анна.

Во дворах «китайских стен» уютные дворики, есть магазинчики. Почти на каждом балконе объявления – продам, сдам в аренду с номерами телефонов.

Человейники у Славянского кладбища. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

- Это не потому что здесь плохо, - уверяют жильцы. – Обычно так делают перекупщики, покупают на стадии котлована, потом подороже продают.

Цены в свете постоянного роста недвижимости в Краснодаре в этом ЖК у кладбища вполне демократичные. Однушку можно купить за 3,5 млн, двушка обойдется в 5,5 млн рублей.

- Можно найти предложения и подешевле – 80 тысяч за кв.м. Это выгодно. Поэтому основные покупатели – молодые семьи и приезжие из других регионов страны, - отмечает специалист по недвижимости Елена Протацкая. – В целом район перспективный, намечается строительство школы, по Красных Партизан пустят трамвай. Тех, кого не смущает близость кладбища, - покупают здесь квартиры с удовольствием.