Неудачный взмах скальпеля навсегда перечеркнул планы Юлии - все силы и деньги она тратит на то, чтобы поправить здоровье.

Изуродованная участница конкурса красоты в Сочи отсудила у клиники 5 миллионов рублей компенсации. Об этом KP.RU рассказал юрист, который отстаивал интересы в суде пострадавшей пациентки. Напомним, жизнь 44-летней участницы конкурса красоты Юлии Тарасевич превратилась в ад после неудачной пластики. Подтяжка овала лица закончилась тем, что женщина не может улыбаться, с трудом моргает. По данным следствия, пациентка пострадала от рук хирурга. Пока шло расследование уголовного дела, пострадавшая обратилась в суд с гражданским иском к клинике. Юлия потребовала 35 миллионов рублей с медорганизации, однако ее иск удовлетворен частично.

- Рассмотрев материалы, выслушав доводы сторон, суд пришел к выводу, что заявленные истцами требования к ООО «Альфа-Бьюти» не нашли своего обоснования, в связи с чем в исковых требованиях к организации было отказано, - сообщают в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. - Исковые требования к ООО «Медист» судом удовлетворены частично.

Как стало известно, суд посчитал, что доказанным вину клиники в том, что Юлии Тарасевич нанесен непоправимый вред здоровью, который квалифицирован как тяжкий.

- Юристы медорганизации, в которой оперировали пациентку, настаивают, что к последствиям привели хронические заболевания. Однако экспертиза показала, что у Юлии таковых не было, - сказал KP.RU глава Центра по защите прав граждан в сфере здравоохранения «Право на здоровье» Николай Чернышук. - В итоге решение суда таково. Юлии присудили 3 миллиона рублей компенсации, ее супругу - 500 тысяч рублей. Также клиника обязана выплатить штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

Юлия лишь хотела немного улучшить внешность, а в итоге потеряла деньги и здоровье. Фото: СОЦСЕТИ

Как удалось узнать KP.RU, представители клиники категорически не согласны с решением суда. Они намерены обжаловать его.

Напомним, что хирургу, который оперировал Юлию Тарасевич, уже предъявили обвинения, сейчас дело рассматривается в суде. Как считает следствие, во время операции он нарушил хирургическую технику и ведение пациентки в послеоперационном периоде.

Хирург после скандала начал оперировать в другом городе.

- При смыкании век остается открытой глазная щель, при этом верхнее веко опускается частично с обеих сторон, нижние веки неподвижны, - уточняют в СУ СК по Краснодарскому краю. - Наблюдается выраженная атрофия мягких тканей лица, пациентка не может улыбаться.

Хирург свою вину отрицает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ревматолог, выступившая в суде по экспертизе изуродованной участницы конкурса красоты Юлии Тарасевич, огорошила неожиданным заявлением

Врача, выступившего в суде по экспертизе изуродованной Юлии Тарасевич из Сочи, хотят привлечь к уголовной ответственности (подробнее)

Зазывает на новые операции. Что стало с хирургом, изуродовавшем участницу конкурса красоты в Сочи

Хирург, изуродовавший лицо участницы конкурса красоты в Сочи, начал оперировать в другом городе (читайте далее)

Идет в отказ. Хирург, изуродовавший участницу конкурса красоты в Сочи, заявляет о своей невиновности

Хирургу, изуродовавшему участницу конкурса красоты в Сочи, предъявили обвинения (читайте далее)

«Меня парализовало, а он улыбался». Встреча изуродованной участницы конкурса красоты и хирурга обернулась скандалом

Изувеченная пластическим хирургом участница конкурса красоты в Сочи готовится к новой операции (читайте далее)

«Я не могу даже моргать!». Участница конкурса красоты в Сочи назвала сумму компенсации за искалеченную жизнь

Изуродованная пластическим хирургом участница конкурса красоты в Сочи хочет отсудить 35 миллионов рублей (подробнее)

Изуродованная пластическим хирургом участница конкурса красоты показала, как изменилась после новой операции

Юлия Тарасевич больше года пытается вернуть свой внешний вид (читайте далее)

Изуродованная пластическим хирургом участница конкурса красоты ошарашила потраченной на операции суммой

Чтобы оплатить восстановление после неудачной операции, женщина влезла в кредиты (читайте далее)

Хирург, изуродовавший участницу конкурса красоты, выступил с заявлением

А клиника, в которой оперировали модель из Сочи, ушла в глухую оборону (читайте далее)

В Краснодаре завели уголовное дело на изуродовавших участницу конкурса красоты хирургов

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит степень тяжести вреда здоровью (подробнее)

«Вместо спасения предлагали лечение пиявками»: изуродованная участница конкурса красоты рассказала об ужасах операции

Юлия Тарасевич хочет наказать хирургов и надеется отсудить у них компенсацию за отобранную красоту (подробнее)

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Из красавицы - в чудовище. В Сочи женщина после неудачной пластической операции не может закрыть глаза

Пострадавшая уверена - виноваты хирурги, однако сами медики считают, что пациентка изуродовала себя сама (подробнее)