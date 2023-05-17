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Общество17 мая 2023 9:27

Горнолыжный курорт в Сочи назвал недоразумением инцидент с «отменой Дня Победы»

На Красной Поляне продолжается служебная проверка после жалоб
Ева МУР
Красная Поляна

Красная Поляна

На самом популярном горнолыжном курорте страны продолжается служебная проверка после обращения депутата Госдумы Александра Хинштейна. Парламентарий заявил, что ему в свою очередь пожаловались гости курорта на отсутствие праздничной атмосферы на "Красной Поляне" 9 мая в День Победы и ставшей уже традиционной символики. Депутат потребовал проверки и направил свое обращение в Генпрокуратуру и в администрацию Краснодарского края.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил мэрии Сочи детально разобраться «по отдельным случаям» в День Победы, о которых рассказали постояльцы отелей Красной Поляны.

-Проверка по заявлениям гостей Красной Поляны еще не завершена, - сообщили в мэрии курорта.

Однако руководство "Красной Поляны" ответило, что никакого запрета на празднование Дня Победы у них не было. Более того, 9 мая на площадке «Поляна 960» прошел концерт с песнями военных лет, работала полевая кухня, а также в культурном центре «Амфитеатр 960» показывали фильм «В бой идут одни старики».

- Это какое-то недоразумение, - уточнили на "Красной Поляне".

СочиОбщество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ