Горнолыжный курорт в Сочи назвал недоразумением инцидент с «отменой Дня Победы»

Красная Поляна

На самом популярном горнолыжном курорте страны продолжается служебная проверка после обращения депутата Госдумы Александра Хинштейна. Парламентарий заявил, что ему в свою очередь пожаловались гости курорта на отсутствие праздничной атмосферы на "Красной Поляне" 9 мая в День Победы и ставшей уже традиционной символики. Депутат потребовал проверки и направил свое обращение в Генпрокуратуру и в администрацию Краснодарского края.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил мэрии Сочи детально разобраться «по отдельным случаям» в День Победы, о которых рассказали постояльцы отелей Красной Поляны.

-Проверка по заявлениям гостей Красной Поляны еще не завершена, - сообщили в мэрии курорта.

Однако руководство "Красной Поляны" ответило, что никакого запрета на празднование Дня Победы у них не было. Более того, 9 мая на площадке «Поляна 960» прошел концерт с песнями военных лет, работала полевая кухня, а также в культурном центре «Амфитеатр 960» показывали фильм «В бой идут одни старики».

- Это какое-то недоразумение, - уточнили на "Красной Поляне".