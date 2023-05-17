Медицинская диагностика будущего доступна в Краснодаре

Когда речь заходит о планировании беременности, важно не только состояние здоровья и возраст будущей мамы, но и папы Фото предоставлено пресс-службой Клиники OXY-center

В клинике мужского и женского здоровья OXY-сenter Краснодара состоялся круглый стол, в ходе которого обсудили взаимодействие СМИ и врачебного сообщества. По словам главы CL Medical Group Феликса Гамзаева, публиковать необходимо все, что касается работы медиков, здесь важна прозрачность в коммуникациях. Особое внимание – уделять уникальным методам и инновациям, за которыми — будущее.

Забота о здоровье в любом возрасте

Стоит отметить, когда речь заходит о планировании беременности, важно не только состояние здоровья и возраст будущей мамы, но и папы.

- До 30-35% супружеских пар, где не наступает беременность, проблемы есть у мужчины. Иными словами, здоровая женщина живет с партнером, у которого есть те или иные проблемы со здоровьем, ведущие к нарушению сперматогенеза и, как следствие, к бесплодию в браке. А ведь здоровье будущего малыша одинаково зависит от обоих родителей, — говорит главный врач клиники мужского и женского здоровья OXY-сenter Оксана Авагимова. — В нашей клинике можно не только лечиться от бесплодия и готовиться к беременности, но и комплексно проверить свое здоровье, причем как женщинам, так и мужчинам.

Фото предоставлено пресс-службой Клиники OXY-center

Именно поэтому в клинике работают врачи разных специальностей: гематолог, эндокринолог, генетик, психолог, инфекционист и физиотерапевт. Будущие родители, которые особо ценят свое время, могут пройти расширенное комплексное обследование за 1 день. При этом до 31 мая на него действует специальная цена – 7 000 рублей.

К планированию беременности здесь применяют самые современные подходы. В стенах медицинского центра буквально зарождается жизнь. Ведь специалисты осуществляют лечение бесплодия пациентов, начиная от диагностики гинекологических, урологических и других болезней, которые мешают зачатию, до применения наиболее эффективных программ вспомогательных репродуктивных технологий.

«Это не чудо, а наша работа»

По словам главного врача клиники, все больше пар задумываются о родительстве после 35 лет. К этому возрасту возможности организма истощаются. Однако специалисты клиники всегда находят индивидуальный подход к каждой паре, которая мечтает стать родителями.

Фото предоставлено пресс-службой Клиники OXY-center

- Если есть показания, мы проводим пациентке оперативное лечение. Можно также реализовать протокол ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение – прим.ред.), — рассказывает главный врач Оксана Авагимова. - Еще один метод — это внутриматочная инсеминация, когда в полость матки вводят очищенную сперму супруга, партнера или донора. Преимущества в том, что мы — единственная клиника на юге страны, у которой есть собственные генетические исследования на базе нашей партнерской лаборатории CL LAB. Они необходимы для анализа возможных патологий будущего потомства. В диагностике биоматериала мы используем оборудование мирового уровня. Такие прогрессивные автоматизированные системы исключают риски «человеческого фактора» на каждом этапе работы.

Оксана Авагимова отметила, что специалисты клиники внимательно сопровождают каждую семью до результата.

- И, конечно, вместе с парой переживаем самые трогательные моменты, например, первое биение сердца у ребенка во время УЗИ, — добавляет врач. — А как приятно видеть наших пациентов спустя годы, когда они приходят с уже взрослыми детками. Нам часто говорят — мы творим чудеса, но я всегда спешу ответить, что это наша работа.

Генетики видят будущее

Во время круглого стола глава CL Medical Group Феликс Гамзаев акцентировал внимание на миссии современной медицины — не лечить, а предвосхищать появление заболеваний. Это требует от людей абсолютно нового, более бережного отношения к себе и своему организму.

Фото предоставлено пресс-службой Клиники OXY-center

У жителей Кубани теперь появилась возможность сдать инновационный генетический анализ и получить свою Индивидуальную генетическую карту, где будет представлена комплексная информация о рисках развития многих наследственных заболеваний. Это эффективный инструмент геномной диагностики, благодаря которому многие люди смогут сохранить здоровье и значительно улучшить качество своей дальнейшей жизни.

Сегодня клиникой мужского и женского здоровья OХУ-center широко применяются генетические исследования в интересах пациентов разного возраста.

- Если говорить о генетическом тестировании на стадии планирования ребенка, то это, прежде всего, исключение риска хромосомных заболеваний. Кроме того, есть возможность оценить и исключить риски развития эмбриона с генными заболеваниями, - говорит врач акушер-гинеколог-репродуктолог Оксана Авагимова. - Все эти исследования назначаются врачом-генетиком в нашей клинике. При этом специалист не просто собирает анамнез, но и объясняет цели и возможности генетического скрининга на всех этапах планирования беременности.

Фото предоставлено пресс-службой Клиники OXY-center

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