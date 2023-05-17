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Происшествия17 мая 2023 10:02

После ДТП со школьным автобусом на Кубани в больницу попали два человека

Госпитализирована 17-летняя школьница и пассажир иномарки
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Причины аварии устанавливаются

Причины аварии устанавливаются

Утром 17 мая в Крымске произошло ДТП со школьным автобусом. Пострадали два человека. Еще двум школьникам и водителю иномарки, которые получили ушибы и ссадины, назначили амбулаторное лечение.

- Обстоятельства ДТП со школьным автобусом в Крымске устанавливаются. Сегодня около 9 часов утра на улице Ленина столкнулись ПАЗ и легковой автомобиль «Киа Спектра». Предварительно установлено, что водитель ПАЗа не уступил дорогу легковой машине, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП пострадали 17-летняя пассажирка автобуса, ее доставили в больницу. Госпитализирован с травмами 32-летний пассажир. 25-летний водитель отказался от госпитализации.

Ранее глава района Сергей Лесь сообщил, что взял это происшествие на контроль. В настоящее время полицейские проводят проверку, выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

ДТППроисшествия: ЧП