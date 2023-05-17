Галицкого грабят. Сенсационное заявление футбольного агента

Фото пресс-службы ФК Краснодар

В этом году футбольному клубу «Краснодар» стукнуло 15 лет. Сергей Галицкий создал команду в 2008-м. Он сразу построил базу – в поселке Читук. А затем возвел академию и стадион. А еще – парк, лучший в России.

За 15 лет бизнесмен спустил на футбол больше миллиарда евро. Только ежегодное содержание «Краснодара» обходится ему в десятки миллионов. А еще есть вторая команда, академия и стадион. Так сумма увеличивается до 100 миллионов.

В этом сезоне бюджет первой команды «Краснодара» составил 4,5 млрд рублей. За год он уменьшился почти на 20% – с 5,5 до 4,5. Эту информацию косвенно подтвердил коммерческий директор клуб Арам Фундукян. Он объявил падение отъездом легионеров (и их зарплат).

Но известный агент Дмитрий Селюк убежден, что расходы бизнесмена были бы ниже. Все дело – в грабеже.

- Хотя у Галицкого частный клуб, но грабят его чуть ли не больше всех, – заявил специалист в интервью изданию Metaratings. – У Галицкого была идея создать свою академию, со своими воспитанниками и выиграть чемпионат. Никогда не получится, чтобы играли все воспитанники. Сейчас в команде одни иностранцы. Причём клуб откровенно разводят.

По его словам, бывали случаи, когда за день «Краснодар» лишился миллионов евро. Причем аферы проворачивали близкие игрока.

- Помните у Галицкого играл Вандерсон? Мой бывший футболист. Я его привёл в «Хетафе» бесплатно и из «Хетафе» увёл тоже бесплатно. До этого из ниоткуда взял его в Бельгии и сделал из него человека. Когда сделал из него футболиста, вдруг папа заявляется в «Хетафе» и говорит: «Теперь я буду представлять интересы своего сына». Самое интересное, что он был бесплатным. И вдруг – 8 млн евро от «Краснодара»! Забавно, что я его предлагал тому же Хашигу ещё до «Хетафе», – заключил Селюк.