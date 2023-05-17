Тренер на 270 минут. ФК «Кубань» подписала безумный контракт с новым специалистом

Александр Григорян Фото пресс-службы ФК Кубань

Футбольный клуб «Кубань» представил нового тренера. Им стал Александр Григорян. Он пришел на замену Андрею Сосницкому. Последний был уволен после поражения от «Динамо Махачкала» (0:1) в 31-м туре Первой лиги (второго по силе дивизиона в России).

Эта неудача вернула «Кубань» в зону вылета. Спасать желто-зеленых взялся Александр Григорян. Первые слухи о его переезде в Краснодар появились еще в марте. В первом туре после паузы желто-зеленые проиграли казанскому «Рубину» (1:2), а СМИ написал об уходе Сосницкого. Но затем краснодарцы выдали серию из восьми матчей без поражений. Прервалась она только в последнем туре. И сразу стоила тренеру работу.

Последним клубом Александра Григоряна был «Матч ТВ». Это команда Медийной футбольной лиги. Он покинул клуб за неделю до старта сезона – на фоне слухов о переходе в «Кубань».

По данным канала ФНЛ с Ильевым, контракт Александра Григоряна с «Кубанью» рассчитано на три матча (или 270 минут). Ни специалист, ни клуб эту информацию никак не комментировали. Также срок соглашения отсутствует на официальном сайте желто-зеленых.

Добавим, что помощниками Александра Григоряна в «Кубани» будут Хасан Мамтов и Евгений Варламов. Первый уже работал с тренером, а второй числился в клубе с 2021 года. Он помогал Роберту Евдокимову, но не взаимодействовал с Андреем Сосницким.