Стала известна дата открытия новой очереди парка Сергея Галицкого

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Строительство парка Сергея Галицкого не прекращается семь лет – с момента его открытия в 2016-м. Каждый год бизнесмен открывает новые локации. В 2023-м распахнул двери Японский сад. Его строительство велось около двух лет. Он даже стал самым крупным в России (и вторым в мире).

Но стройка в роще кипит. Теперь рабочие возводят «Парк облаков». Он станет седьмой очередью парка. Работы на объекте не стихают уже второй месяц – с апреля. Они ведется за огромным забором.

Отмечается, что на объекте уже выкопаны котлованы. А занимается стройкой компания ООО «Инвестстрой». Она принадлежит Сергею Галицкому. Так на балансе фирмы числятся парк и стадион ФК «Краснодар».

Ожидается, что «Парк Облаков» распахнет двери через два года – в апреле 2025-го. Это будут прогулочные зоны с фонтаном в глубине. Они появятся напротив стадиона второй команды «Краснодара».