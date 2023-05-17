В Усть-Лабинске поймали посредника телефонных мошенников

Подозреваемый в мошенничестве заключен под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Усть-Лабинском районе задержали участника группы телефонных мошенников. Мужчина был курьером в схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, несколько дней назад усть-лабинские пенсионеры столкнулись с телефонной атакой. Пожилым людям по телефону неизвестные сообщали о беде, мол, родственники совершили преступление и их необходимо срочно выручать.

- Злоумышленники представлялись сотрудниками правоохранительных органов. И говорили, что помогут «решить вопрос» и увести от уловной ответственности близкого пенсионеру человека, но это будет стоить денег, - рассказали в пресс-службе ОМВД России по Усть-Лабинскому району.

Одной из жертв лже-полицейских стала 86-летняя местная жительница. На стационарный телефон пенсионерки позвонила неизвестная и представилась дочерью. Она сообщила, что якобы попала в ДТП, и чтобы «избежать проблем» ей срочно нужны деньги.

- Пожилая женщина так сильно испугалась за дочку, что безропотно передала прибывшему курьеру 150 тысяч рублей, - подтвердили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Когда прошло шоковое состояние, пострадавшая поняла, что ее обманули. Она обратилась в полицию. Просмотрев камеры наблюдения, полицейские установили причастного к преступлению и опубликовали его фотографии с пометкой «Розыск».

Мужчина прятал лицо за медицинской маской. Фото: пресс-службы ОМВД России по Усть-Лабинскому району.

Посредником телефонных мошенников оказался 51-летний уроженец Красноярского края. Мужчина рассказал, что нашел в сети объявление о быстром и высоком заработке. Связался по телефону с работодателями и получил от них необходимые инструкции.

- Мужчина осознавал противоправность своих действий, но за вознаграждение в размере 5% от суммы, которую передала пенсионерка, согласился сотрудничать с мошенниками. Прибыв по адресу, который ему указали анонимные кураторы, он забирал у людей деньги, - уточнили в краевой прокуратуре.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Возможно, что он причастен к другим аналогичным преступлениям, совершенным в Усть-Лабинском районе. По заключению прокурора судом удовлетворено ходатайство органа внутренних дел об избрании обвиняемому в мошенничестве меры пресечения в виде заключения под стражу.