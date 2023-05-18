Дюймовочка, стендап и литературный музей. Рассказываем, как провести выходные весело, интересно и познавательно

Прочувствуйте весь спектр эмоций во время просмотра спектакля «Тебя2». Фото: odinteatr.com

«Дюймовочка» для крошек

В краснодарском Новом театре кукол пройдет представление для маленьких любителей сказок. Зрителям покажут давно известную, но необыкновенно трогательную и хрупкую историю.

- Куклы в сказке необычные. Они как будто бы родом из детства. В спектакле присутствуют элементы теневого театра, которые возникли в сказке Андерсена не просто так. Луч карманного фонарика следует по пути к счастью, вместе с маленькой героиней, - рассказали постановщики театра.

«Дюймовочка» — идеальный спектакль для детей, который погружает в атмосферу увлекательного приключения.

Литературная жизнь Кубани

Литературный музей Кубани – отдел Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Евгения Фелицына. Он был открыт еще 1 сентября 1988 года. Одной из его главных особенностей служит местоположение. Музей расположен в памятнике архитектуры первой четверти XIX века — доме одного из первых кубанских литераторов, Наказного атамана Черноморского казачьего войска Якова Кухаренко.

- Экспозиция музея представляет литературную жизнь Кубани с первой половины XVIII века до наших дней. Во время экскурсии посетители познакомятся с уникальными рукописными и старопечатными книгами, с коллекцией дореволюционных периодических изданий. Также с историко-этнографическими очерками известных исследователей края — П. Короленко, Ф. Щербины, И. Попки, Е. Фелицына. Кроме того, с материалами, которые рассказывают о пребывании в регионе В. Маяковского, Д. Бедного, В. Вишневского, Н. Островского, - поделились в музее.

Посетители выставки также смогут изучить записи кубанских писателей, участвовавших в Великой Отечественной войне, современных литераторов и узнать о бывшем хозяине здания — Якове Кухаренко. Ему посвящен один их разделов музея. В экспозиции представлены документы и книги, рассказывающие о жизни его семьи.

Краснодарский микрофон

Местные комики соберутся, чтобы выступить перед не слишком придирчивой публикой. Ведь в этом и состоит главная особенность мероприятия – опытные и начинающие юмористы пробуют свои шутки.

Только от реакции зрительского зала зависит, войдут ли шутки, рассказанные во время открытого микрофона, в основной материал комиков. Приходите посмотреть пробу пера от кубанских стендаперов. Возможно, среди них скрываются будущие мэтры юмора.

Любовная драма или «долго и счастливо»?

В Одном театре покажут необычных спектакль. Его основная мысль – это всепоглощающая любовь, которая сносит голову и лишает разума, а также история про то, куда могут привести бурные чувства после нескольких лет брака.

- В Тебя 2 актеры продемонстрируют силу супружества. Ведь любой брак, вне зависимости от того, счастливый он или нет, бесконечно интереснее и значительнее любого романа, даже самого страстного, - рассказали постановщики театра.

Спектакль собрал множество положительных отзывов среди зрителей. Все они отмечают, что во время постановки их просто захватывала буря эмоций, от происходящего на сцене. И самое главное, что этот накал не сопровождается ни одним звуком, доносящимся от человека. Все проходит в молчаливой тишине, под записи стихов Бродского, треки Нино Катамадзе и Океана Эльзы.