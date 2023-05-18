Узнали, кто останется без горячей воды в первый летний месяц Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новороссийске у тепловиков - горячая пора. В нескольких районах города меняют котлы, ставят новые насосы. Но особый упор в этом году - на девятый микрорайон: жители там чаще других жаловались на холодные батареи:

- В первую очередь на замену - трубы в топке котла. Это как артерии у человека: основные сосуды, которые обеспечивают нагрев и циркуляцию, - рассказали главный инженер Новороссийских теплосетей Сергей Любарщук.

Кипит работа и на котельной Южная: она отвечает за подачу тепла и горячей воды почти в треть города. Новые трубы укладывают и на пр. Дзержинского.

Однако проведение таких работ неизбежно связано с отключениями горячей воды. Тепловики приносят извинения жителям за «холодный душ» и просят обратить внимание на график отключения на июнь.

График отключения горячей воды в Новороссийске в июне-июле 2023

Адреса и даты

Борисова, 15а, 17: 20 июня - 3 июля

Видова, 160а, 158а, 158б, 164а, 156а, 174, 176а: 20 июня - 3 июля

Видова, 178а, 182, 182а, 184, 186, 188, 190: 1-14 июня

Волгоградская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26а, 28, 30, 32: 14-27 июня

Героев Десантников, 9, 15, 33а: 1-14 июня

Героев Десантников, 47, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 61а, 65/1, 65/2, 65/3, 69, 71, 73, 73а, 81, 83, 85: 27 июня - 10 июля

Герцена, 11, 15, 17: 1-14 июня

Герцена, 1б, 3, 3А, к. 1, 2, 7, 9: 20 июня - 3 июля

Гордеева, 4: 20 июня - 3 июля

Губернского, 32 : 13-26 июня

Дзержинского пр., 162: 1-14 июня

Дзержинского пр., 183, 185, 187, 189, 191, 195, 197, 199, 199а, 201, 203, 205, 205а, 205б: 27 июня - 10 июля

Золотаревского, 2, 2а, 4, 8, 10, 12: 14-27 июня

Исаева, 2 (гостиница «Новороссийск»): 20 июня - 3 июля

Исаева, 4, 6: 20 июня - 3 июля

Камская, 30, 32: 1-14 июня

Куникова, 20а: 1-14 июня

Куникова, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54: 27 июня - 10 июля

Куникова, 88, 92, 92а, 92б, 94, 102, 104: 14-27 июня

Ленина пр., 33, 59, 79, 47а: 1-14 июня

Малоземельская, 4, 6, 8, 10, 14, 14а: 14-27 июня

Микрорайон (Верхнебаканский), 8, 9, 10, 11: 21 июня - 4 июля

Мира, 10, 10а, 16/18, 37, 47: 13-26 июня

Молодежная, 4, 4а, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 18, 20, 20 а, 22, 24, 26, 28, 30: 1-14 июня

Мысхакское шоссе, 46, 50, 52, 54, 56: 14-27 июня

Набережная, 29Д, к. 1,2: 20 июня - 3 июля

Новороссийской республики, 8: 13-26 июня

Первомайская, 3, 7: 20 июня - 3 июля

Прямая, 31, 33: 7 июня - 10 июля

Раевского, 62: 27 июня - 10 июля

Революции, 6: 13-26 июня

Сакко и Ванцетти, 11а, 18/1, 20, 22, 24, 26 (Больница моряков): 20 июня - 3 июля

Свердлова, 16б, 18а: 20 июня - 3 июля

Суворовская, 2Б: 20 июня - 3 июля

Титан, 19, 21, 23: 7-20 июня

Титановская, 22, п. Верхнебаканский: 7-20 июня

Тобольская, 5, 7, 7А: 1-14 июня

Энгельса, 66, 70, 70 А, 74, 76,78, 80, 82, 84, 95: 20 июня - 3 июля