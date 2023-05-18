Температуры рухнут. Краснодарский край вновь зальют дожди

Погода испортится в пятницу, 19 мая. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодарском крае ожидаются дожди, а майская жара немного сбавит обороты. Ненастье придет в регион в пятницу, 19 мая.

- В пятницу вновь пройдут кратковременные дожди и немного понизится температура, - сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Но пока на Кубани царит антициклон. Температурные показатели превысят норму. В четверг, 18 мая, в Краснодарском крае будет солнечно и ясно. Дождевые тучи не зайдут на территорию региона.

- Температура воздуха +25…+27 градусов. Ветер северо-восточный 5–10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., - отметил синоптик.

КОНКРЕТНО

В Краснодаре

18 мая ветер северо-восточный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с. Температура воздуха днем +26…+28 градусов.

В Краснодарском крае

18 мая без осадков. Ветер северо-восточный и восточный 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с. Столбики термометров поднимутся днем +28 градусов. На Черноморском побережье переменная облачность, без осадков. В Новороссийске ветер достигнет скорости 19-24 м/с. Температура воздуха днем +22…+27 градусов.

19 и 20 мая пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Сохранится северо-восточный и восточный ветер со скоростью 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с. В Новороссийске в ночь с 18 на 19 мая усилится ветер до 23 м/с.

- Температура воздуха 19 мая ночью +11…+16 градусов, днем +21...+26 градусов, местами в северной половине до +28, - рассказали в Краснодарском центре по гидрометеорологии. – В субботу, 20 мая, на курортах ожидается до +24 градусов.