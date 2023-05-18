«Это мое предупреждение обществу!». Мать девочки «с маской Бэтмена» рассказала потаенное о болезни дочери и лечении в России

Луна Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кэрол Феннер - мама трехлетней американки Луны, прозванной по всему миру "девочкой с маской Бэтмена". Она решилась рассказать обо всех испытаниях, которые им пришлось пройти. С самого рождения дочери Кэрол (Каролина - так звучит ее бразильское имя) борется за то, чтобы Луна выглядела как остальные дети. Все лицо девочки покрывало гигантское родимое пятно. Врачи диагностировали его как меланоцитарный невус. Он опасен. Под воздействием определенных факторов родинка переродится в рак.

Но это не все, что заставило Кэрол искать по всему миру лечение для дочери.

- Мы были в церкви с Луной, когда женщина рядом сказала своей дочке, чтобы та не подходила к моему ребенку. Она назвала ее дьявольским отродьем, - признавалась Кэрол.

Теперь все это она описала в книге "Луна", которая недавно выпущена ограниченным тиражом.

Вместо маски супергероя Луна просит рисовать ей на лице крылья бабочки Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Три года я над этим проектом работала. Это не только история нашей с Луной жизни, это предупреждение обществу, которое часто практикует издевательства и предрассудки, причиняет боль многим людям, - говорит мама Луны.

Многое в книге расказывает и о лечении Луны в Краснодаре. Здесь она сделала свои первые шаги и произнесла первое слово по-русски.

Книга Кэрол пока доступна только в Бразилии, но скоро она рассчитывает перевести ее на несколько языков, в том числе и на русский.

Напомним, Луна с мамой решили вернуться в Россию для долечивания. Но пока отложили визит из-за тревожных сообщений от русских людей. Кэрол пугают неприятием со стороны жителей страны в адрес американцев. Пока вопрос с возвращением остается открытым.