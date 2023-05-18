Каждый год она объединяет тысячи местных жителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже по традиции в Краснодаре пройдет Ночь музеев. Она состоится 20 мая. А темой акции станет «История и история». В этот день музеи, галереи и другие заведения культуры будут работать вечером и ночью.

Специально к Ночи музеев в Краснодаре 2023 учреждения представят уникальные программы. Это экскурсии, выставки, квесты, мастер-классы и даже спектакли.

Ночь музеев в Краснодаре 2023: полная программа мероприятий

В музее-заповеднике им. Е. Д. Фелицына пройдут пешие экскурсии, мастер-классы и квесты. Начало мероприятий запланировано на 18:00. Они продлятся четыре часа – до 22-х.

Также гости музея станут участниками прямой линии с полярной станцией. Еще одной фишкой музея станет театрализованные экскурсии. По словам организаторов, такое жители Кубани увидят впервые.

Еще дольше – пять часов – продлится праздничная программа в музее имени Коваленко. Она также начнется в 18:00.

Участники акции увидят сразу две выставки из фонда музея: «Искусство учить искусству» и «Русское искусство XVI – начало XX века». Еще одна программа музея пройдет в сквере Репина. Там молодые художники будут рисовать быстрые портреты. Кстати, попробовать себя в новой роли сможет любой желающий. Сделать это можно будет в рамках мастер-класса по граттажу. Это рисунки, выполненные с помощью процарапывания пером или острым инструментом бумаги или картона, которые залиты тушью.

Также получат свои шансы и уличные художники. Для них организует мастер-класс творческое объединение StenaClub. Оно известно своими муралами на многоэтажках в Краснодаре.

Не заскучают на Ночи музеев в Краснодаре и любители моды. Для них устроят показ студенты Краснодарского государственного института культуры. Они покажут одежду из нетканых материалов «Русское барокко». Показ также пройдет перед зданием на улице Красной, 15.

Также для любителей моды устроит показ Игорь Абрамов. Его коллекцию одежды выставят в краевом выставочном зале изобразительных искусств. Он также распахнет двери в 18:00.

Там же пройдет и авторская инсталляция Павла Мартыненко. Он известен своей уникальной техникой. Причем для работы художник использует бумагу, созданную вручную.

Еще одним событием Ночи музеев в Краснодаре станет моноспектакль Родиона Коськова по рассказу Антона Чехова «Анна на шее». Он пройдет в литературном музее Кубани.

В ТО «Премьера» пройдет лекция-концерт «История и истории Музыкального театра». Она начнется в 20:00 и продлится ровно час. Поэтому зрителям рекомендуют заниматься места в зале заранее. А следом на площади перед зданием состоится концерт Государственного кубанского духового оркестра.

Отметим, что в этом году в Ночи музеев в Краснодаре не участвуют библиотеки. Они готовятся к собственному фестивалю – Библионочь. Она пройдет уже 27 мая.