«Ночь музеев» в Сочи

В Краснодарском крае будет проходить «Ночь музеев». Сочи - не исключение. На курорте 20 мая откроются двери восьми музеев. Акция будет проходить с 18:00 до 23:00 часов. К слову, музеи можно будет посетить бесплатно.

– Темой акции 2023 года в России стала «История и истории», тесно связанная с Годом педагога и наставника. Упор сделаем на знакомство жителей и туристов с историей Сочи и его достопримечательностями, - сообщила начальник управления культуры администрации Сочи Марианна Устинова.

Ночь музеев в Сочи 2023: полная программа мероприятий

В Музее истории Сочи откроется выставка «Экомаркет». Она посвящена 40-летию нацпарка. На выставке расскажут об истории создания парка. А для юных посетителей театр кукол организует спектакль «Полет над землей Петрушки».

В Музее спортивной славы будет проходить презентация книги «Айкидо – здоровый образ жизни». На самой встрече будет присутствовать и автор произведения - Ольга Шуйская. В отделе «Этнографический музей» в поселке Лазаревское состоится презентация книги «Долина реки Шахе. История. Судьбы». А вот в музее «Дача В.В. Барсовой» будет проходить музыкальный вечер. Здесь можно будет насладиться различными композициями и даже потанцевать.

В художественном музее имени Д.Д. Жилинского посетителям расскажут об истории картины Александра Лактионова «Портрет Т.П. Мясоедовой-Бродской». А с 19:00 часов работники проведут экскурсию и расскажут об истории музея и его коллекции.

В выставочных залах Литературно-мемориального музея Островского организуют выставка «Арт-позитив». Здесь будут представлены работы студентов и преподавателей кафедры «Архитектуры, дизайна и экологии» Сочинского госуниверситета. Кстати, в музее состоится костюмированный бал Сочинского клуба народного и исторического танца «Трикстер». Все желающие смогут участвовать в красочном мероприятии.

В Музее истории Хостинского района работники проведут мастер-классы по живописи и оригами. А в фойе Музея истории Адлерского района будут представлены работы различных художников, а также детские работы. В 21:00 часов начнется театральное представление – пластический перфоманс по мотивам повести Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон».