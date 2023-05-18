Отключения горячей воды в Краснодаре в июне: адреса домов, где не будет блага цивилизации

Горячую воду отключат в 300 многоэтажках города Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Краснодаре вовсю готовятся к зиме. Хотя жалоб на холодные батареи в прошлый отопительный сезон было на 20 процентов меньше, некоторым районам пришлось несладко. Больше всего жалоб поступало из Комсомольского микрорайона, поэтому на него делают особый упор.

- С марта случались утечки на трубе по ул. 1-й Заречной, которая поставляет блага цивилизации практически на весь КМР! Ремонт 600 метров закончили досрочно! – рассказал главный инженер Краснодартеплоэнерго Андрей Кочетков. - Всего в планах на лето - замена еще 2000 метров на 36 участках внутри жилых кварталов.

Чтобы в КМР, а также Черемушках и Гидрострое жителям не пришлось мерзнуть зимой, там реконструируют центральные тепловые пункты. Они отвечают за подачу ресурса в многоэтажки. Также масштабные работы пройдут в КМР в июне. И по такому случаю с 12-го числа весь район две недели будет заниматься закаливанием. За это время обещают заменить магистральную теплосеть, которая подает кипяток сотне тысяч жителей Комсомольского, и увеличат ее диаметр.

- Это большой объем работ. Поэтому подготовку начали заранее: вскрываем сеть, завозим материал, готовим технику. В результате повысится комфорт проживания в домах, - рассказывает гендиректор Краснодартеплоэнерго Руслан Хайров. - Реформа теплоснабжения ждет и центр города, где за счет переключения источников и закольцовки котельных потребители будут застрахованы от перебоев с подачей ресурса.

Для этого на котельных по ул. Октябрьской и Мира ставят новые мощные котлы, меняют насосы и устройства автоматики. Аналогичные работы выполнят и на ул. Пушкина, где мощность вырастет до 21 МВт/час: этого хватит при максимальной нагрузке в самый мороз на обогрев 50 стоквартирных пятиэтажек!

Правда, при выполнении этих и других работ жителям придется принимать холодный душ. Тепловики приносят извинения за неудобства и просят обратить внимание на их график.

БУДЬ В КУРСЕ

Где не будет горячей воды

19 мая - 3 июня

Индустриальный пос., Веселая, 01

Индустриальный пос., гостиница

Индустриальный пос., Степная, 1, 2, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12

Индустриальный пос., Юбилейная, 41

22 мая - 5 июня

Аксайская, 40, 40/1, 40/2, 40/3, 40а, 40б, 42, 44, 46, 48, 59/37, 61

Ангарская, 29 корп.1

Березовый пос., 7/21 "Агровиктория"

Березовый пос., Декоративная, 1/3, 8/1, 16

Березовый пос., Ейское шоссе, 01/1

Березовый пос., Новосельская 6а, 11, 14

Березовый пос., Рудакова, 1, 1/1, 5, 7

Березовый пос., РЭП, 34

Березовый пос., Целиноградская, 1, 4, 6, 6/1, 12а, 14

Гаврилова, 103, 105, 109, 111, 113, 115, 117

Горького, 62, 64, 66

Кирова, 79/1

Красная, 81

Красюка, 64

Российская, 251 корп.1

Чапаева, 81, 83

Шолохова, 35

23 мая - 6 июня

Колхозная, 18, 20, 22, 24, 26

Коммунаров, 229, 235, 282, 282/2, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298

Красная, 194, 196, 198, 198а, 198 корп.1, 200, 200б

Радищева, 5

29 мая - 12 июня

1 Мая, 47/1, 184, 186, 188, 228, 230, 232, 234, 262, 270, 270 корп.1, 286/1, 288, 298а, 47/1

40-летия Победы, 52, 54, 56, 60, 85 , 87, 89, 93, 129, 131, 133, 154, 170/1, 178, 178 к.1, 2, 3, 4, 5

Армавирская, 29, 60

Березовый пос., 01/5

Воронежская, 31, 39, 40, 42, 42, 50, 58, 60, 62, 76

Восточно-Кругликовская, 42/3 корп.1, 42/3 корп.2, 45, 46/6, 46а, 46б, 47 корп. 1, 2, , 48б, 48д, 49, 49/1, 49/3, 50, 51, 52, 53, 55, 63, 64, 64/2, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 79, 82, 86, 88, 90/92, 94, 98

Героев-Разведчиков, 22

Героя Аверкиева, 1

Домбайская, 6, 6/1, 6/2, 10 лит. 2, 10/1, 10/1 стр.1, 10/2

Коллективная, 43, 45

Московская, 133 корп. 1, 2, 3, 4, 133/1 стр. 1, 2, 3, 137,137 корп.1

Островского, 43

Плодородный пос., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Ростовская, 14, 30

Тепличная, 62/1 корп.1, 2, 3, 4, 5, 6

Тополиная, 46 корп.1, 48, 48 корп. 1, 48 стр. 1

Черкасская, 22, 43, 45, 45/А, 47, 49, 53, 55, 70 корп. А, А1, Г, ИВТ

Яцкова, 2, 2/2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

1 июня - 15 июня

Аэропортовский, 1 дробь 4;

Аэропортовский, 7

Захарова, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

Знаменский пос., Виноградная 2, 22

Знаменский пос., Гагарина 10, 12, 14, 16,18, 20, 22, 33

Знаменский пос., Первомайская 1, 4, 6, 7, 14

Знаменский пос., Светлая 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Речная, 1, 2

Станкостроительная, 2, 4, 6, 10, 14

5 июня - 19 июня

Брюсова, 18

Вишняковой, 57

Воровского, 15

Головатого, 172

Головатого, 174

Кропоткина, 50

Мира, 65, 67

Передерия, 64

Припутевая, 19, 53, 54

Ставропольская, 45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 47, 47/3

Энгельса, 57