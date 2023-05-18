Вениамин Кондратьев: Комплексы распознавания лиц должны появиться на всех курортах Краснодарского края

Отдых должен быть безопасным и комфортным Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел в Сочи масштабное совещание с руководителями силовых ведомств региона. Оно было посвящено безопасности предстоящего курортного сезона.

Воздушная гавань

А до этого глава Кубани побывал в сочинском аэропорту. Он единственный, который продолжает работать на Юге России. Исходя из этого, воздушная гавань испытывает перегрузки.

В связи с этим, большинство отдыхающих, как и в прошлом году, приедут в Краснодарский край на поездах. Многие также воспользуются автобусами и собственными машинами, что приведет к значительным нагрузкам на транспортную сеть.

– Одна из главных задач – обеспечить безопасность туристов всех курортных городов Кубани. И делать это нужно еще начиная с аэропорта, железнодорожных и автовокзалов. У нас накоплен достаточный опыт в этой работе, есть самое современное оборудование. Так, в Анапе хорошо себя зарекомендовала автоматическая система распознавания лиц «Купол», которая отслеживает нарушителей и оперативно передает информацию полиции. Важно организовать ее и в Сочи. Она должна быть интегрирована с правоохранительными органами, и заработать в аэропорту и на ЖД вокзале максимально быстро, – сказал Вениамин Кондратьев.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Что касается сочинского аэропорта, то его система видеонаблюдения интегрирована в единую дежурную диспетчерскую службу города-курорта. Вся необходимая информация в том числе поступает и в правоохранительные органы.

При контроле за пассажирами также используются комплекс программы досмотра, автоматическая система считывания данных и камеры контроля.

В прошлом году аэропорт принял порядка 12 млн пассажиров, что на 16% больше показателей 2021 года.

Современное пространство

Вениамин Кондратьев также осмотрел набережную и пляж «Маяк», где в 2021 году провели масштабную реконструкцию. Территория площадью в 3 гектара находится рядом с морским вокзалом и концертным залом «Фестивальный».

– Долгое время эта часть набережной была закрыта для туристов. Недавно ее привели в порядок, создали здесь современное общественное пространство с прогулочными зонами, детскими и спортивными площадками, местами отдыха. Видно, что Сочи меняется в лучшую сторону. Это отмечают и гости курорта. Немаловажно вместе с благоустройством уделять внимание и безопасности. Чтобы никто не испортил отпуск туристов, гостей и жителей курорта, – сказал Вениамин Кондратьев.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Всего на территории региона в этом курортном сезоне будет работать 566 пляжей, 16 из которых находятся в степной зоне. 114 пляжных территорий самостоятельно подали документы на классификацию. 76 из них удостоились высшей оценки - «синего флага». 406 мест для купания оборудованы камерами.

Что касается средств размещения, то более трех тысяч уже прошли классификацию. Четыре и пять звезд получили 277 отелей.

Патрулирование территорий

Один из основных пунктов в рабочем визите губернатора в Сочи — заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии.

Особые меры безопасности должны быть обеспечены не только в курортных городах, но и во всех районах края. Соответствующее поручение губернатор отдал своему заместителю Александру Топалову.

– Если есть современные системы, то мы должны их применять. Комплексами распознавания лиц необходимо обеспечить все объекты транспортной инфраструктуры, общественные места. Это большие деньги, но безопасность жителей и туристов важнее, – сказал Вениамин Кондратьев.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани сформированы дополнительные патрульные группы, а также разработаны специальные маршруты для патрулирования. Для этой работы привлекут порядка 900 полицейских из других регионов страны и девять тысяч казаков, озвучил врио начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю Сергей Воложинов.

Безопасность на курортах

Главы трех флагманских курортных городов края — Сочи, Анапы и Геленджика — рассказали о мерах безопасности, которые планируется применять во время курортного сезона.

В Анапе в прошлом году запустили систему «Купол», способную распознавать лица, а также в автоматическом режиме сообщать сотрудникам правоохранительных органов об оставленных вещах, массовых скоплениях людей и о потасовках. К ней подключено 650 камер уличного видеонаблюдения.

– Нарастили их количество, расширив собственный аппаратный парк и интегрировав видеопотоки с камер хозяйствующих субъектов – торговых центров, управляющих компаний, объектов инфраструктуры. В 2022 году в «Купол» были интегрированы камеры 80 процентов пляжных территорий, этим летом увеличим их количество, – пояснил мэр Анапы Василий Швец.

Что касается мер безопасности, введенных в Сочи, глава города-курорта Алексей Копайгородский указал на особое внимание к полицейским постам в Псоу и Магри, расположенных на въездах в город.

Кроме того, 15 специальных комплексов, способных отслеживать беспилотные летательные аппараты, ранее передали сотрудникам правоохранительных органов.

– На каждом объекте транспортной инфраструктуры установлены камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц, которые передают картинку в городскую Единую диспетчерскую службу. Всего в систему «Безопасный город» заведено 2520 камер видеонаблюдения, – добавил Алексей Копайгородский.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Что касается мер безопасности в Геленджике, то в городе установлено 1390 камер видеонаблюдения. Они следят за правопорядком в местах массового скопления людей.

– На пляжах, набережной и других объектах культуры и спорта подключено около 500 камер видеонаблюдения. В стадии подготовки пакет документов на установку дополнительных камер в рамках региональной программы, которые будут оснащены системой распознавания лиц и номеров автомобилей, – конкретизировал глава города-курорта Алексей Богодистов.

Сервис и развлечения

Отдельно на заседании коснулись вопросов организации джиппинга, уличной торговли, а также другого развлекательного сервиса, доступного на пляжах и набережных курортных городов.

– Обеспечение безопасности в летний курортный сезон – наша стратегическая задача. Решить ее сможем только при качественном межведомственном взаимодействии. Необходимо создать комфортные условия пребывания гостей и жителей края на всех прибрежных территориях. Усилить патрулирование набережных, улиц, парков, в том числе с участием казаков. На курортах не должно быть ничего вне закона: нелегальных аттракционов, пунктов проката маломерных судов, стихийных рынков и стоянок «джипперов». Кроме того, важно организовать места для купания не только на Черноморском побережье, а во всех районах, где есть водоемы. В первую очередь это зона ответственности глав муниципалитетов, – сказал Вениамин Кондратьев.

В частности, компании, предоставляющие услуги джиппинга, должны получать специальные паспорта безопасности. В регионе их работает 15.

– В этом году ставим задачу утвердить еще три – в Апшеронском районе, Геленджике и Сочи. Работу выстраиваем жестко. Если продают билеты нелегально, то договоры аренды на размещение экскурсионных бюро расторгаются в одностороннем порядке. За прошлый год расторгли 66 договоров аренды, демонтировали 13 экскурсионных бюро, арестовали 28 объектов. В этом году планируем организовать более 160 межведомственных рейдов с участием сотрудников Госавтоинспекции, министерства природных ресурсов, органов местного самоуправления. График сформирован, первые рейды уже прошли, – сообщил вице-губернатор Александр Руппель.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Качественная организация

На заседании коснулись и организации детского отдыха. В Краснодарском крае в этой сфере работает порядка 1,5 тысяч организаций.

– Детский отдых - важная составляющая успешной летней кампании. К нам в здравницы приедут 300 тысяч ребят, треть из других регионов. Нужно наладить взаимодействие на всех уровнях, организовать качественное формирование и сопровождение колонн автотранспорта с детьми. Все эти вопросы необходимо предусмотреть заблаговременно. Санатории и детские лагеря должны отвечать санитарным нормам, требованиям антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, - сказал Вениамин Кондратьев.

Следить за безопасностью в лагерях и здравницах дополнительно привлекут порядка 100 сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних. Их закрепят за детскими учреждениями.

– Родители должны отпускать к нам на курорты своих детей и быть уверенными, что их отдых будет организован качественно. Уровень безопасности, хорошее питание, развлечения и досуг – все это должно быть на высшем уровне. Органы прокуратуры готовы помогать курортным территориям в проведении летнего сезона, - добавил прокурор региона Сергей Табельский.