Чтобы не топило. Как в Краснодаре развивается сеть ливневой канализации

Ливневки появятся на проблемных участках. Фото6 пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре построят сеть ливневок на общую сумму 1,2 млрд рублей. Шесть проектов уже получили положительное заключение госэкспертизы. Это в первую очередь те участки дорог, которые постоянно затапливает во время сильных дождей. Об этом и многом другом на брифинге по истории развития, содержанию и планам по модернизации ливневой канализации рассказал заместитель главы Краснодара Владимир Архипов.

Старые сети на новый лад

Общая протяженность сети ливневой канализации в Краснодаре более 1,5 тысяч километров. В основном их строили в советское время. Требования к коммуникациям были простые. По нормативам, допускалось, что коллектор для сбора дождевой воды должен забирать часть стока. Остальная вода могла оставаться на проезжей части. Именно поэтому сейчас Краснодар топит после каждого сильного дождя.

- Сетями ливневой канализации лучше всего обеспечен Центральный и Западный округа города. Самая плохая картина по ливневкам - в Прикубанском и Карасунском – по 30 и 40 процентов соответственно, - отметил замглавы Владимир Архипов. – Износ подземной инфраструктуры составляет 75 процентов. Большинство сетей построены в 50-80 годах прошлого века.

Чтобы исправить плачевную ситуацию с ливневками, в Краснодаре работают по нескольким направлениям. Прежде всего поддерживают в должном состоянии имеющиеся сети. В 2019 году в городе заработала муниципальная служба по расчистке ливневок. Сейчас это 4 бригады, которые используют 2 единиц спецтехники. Ежегодно прочищаются порядка 150 километров сетей. Только с начала этого года в Краснодаре обследовали и прочистили 2428 дождеприемных колодцев, 42,5 км сетей ливневой канализации диаметром от 10 см до 2 м, вывезли 205,6 кубометров ила и откачали больше 40 тыс. кубометров дождевой воды.

- Если бы администрация города наняла для содержания ливневок подрядчика, прочистка одного метра обошлась бы в 870 рублей. А сегодня обходится в 210 рублей. То есть в четыре раза дешевле, - рассказал Владимир Архипов.

Но на этом работа не заканчивается. В городе строят новые сети, чтобы вода не оставалась на дорогах и тротуарах, а уходила сначала под землю, а потом – на очистные сооружения.

Сливы в реку Кубань

Дождевая вода попадает не только на проезжую часть, но и в реку Кубань через 23 выпуска. Для их ликвидации необходимо построить 11 очистных. На проектирование только одного объекта необходимо 127 млн рублей, а само строительство обойдется в 3 млрд рублей. Но проблема не только в финансах.

- Вопрос очень сложный, и его суть не только в выделении средств, а в предоставлении земельных участков, потому что большая часть берега реки Кубань находится в частной собственности, на которой размещены объекты капитального строительства, - отметил Архипов.

Построить получить необходимые средства на реализацию проектов можно, попав в программы федерального уровня. Над этим работают специалисты администрации. Архипов пообещал, что более детальная информация будет озвучена во втором полугодии 2023 года.

Ливневки будут строить

Согласно Генплану в Краснодаре должно появиться 27 новых очистных сооружений. На их строительство понадобиться более 37 млрд рублей. Но это дальнейшие перспективы развития ливневой канализации в городе. В 2023 году начнут реализовывать шесть объектов в разных частях регионального центра. Их общая стоимость – около 1,2 млрд рублей.

КОНКРЕТНО

1. Строительство ливневой канализации по ул. Дмитриевская Дамба от ул. Горького до Суворова. Протяженность – 530 м, стоимость – почти 9,5 млн рублей. Сроки завершения строительства – октябрь 2023 года.

2. Строительство ливневой канализации по ул. Садовой и ул. Шевченко в Пашковском микрорайоне. В мае планируется заключение контракта на проведение госэкспертизы, получение положительного заключения – август 2023 года. Протяженность– 1 км, стоимость работ – 170 млн рублей.

3. Строительство ливневой канализации от домов № 3 и 5 по ул. 2-ой Пятилетки и дома № 125/1 по ул. Ставропольский. Получение заключения госэкспертизы – июнь 2023 года, протяженность – 180 м, стоимость работ – 25 млн рублей.

4. Разработка проекта по строительству ливневки в районе ул. Дзержинского (ул. 2-й Пригородный проезд, 3-й Пригородный проезд, 4-й Пригородный проезд, 1-й Раздельный проезд, 2-й Раздельный проезд). Получение заключения госэкспертизы – август 2023 года, стоимость работ – 230 млн рублей.

5. Строительство ливневой канализации по ул. Братьев Дроздовых от дома № 29 до ул. Вишняковой. Протяженность сетей – 150 м, стоимость работ – 70 млн рублей.

6. Строительство канализационной насосной станции и напорного трубопровода в районе автомобильных дорог по ул. Вишняковой – Переходной – Новороссийской. Подача проекта на экспертизу – май 2023 года. Протяженность сетей – 2,4 км. Стоимость работ – 700 млн рублей. МЕЖДУ ТЕМ Для окончательного решения вопроса по отводу поверхностных стоков с ул. Российской и Восточно-Кругликовской планируют завершить строительство канализационно-насосной станции № 2 на коллекторе. Сейчас идет корректировка проекта. Стоимость работ – 87 млн рублей. Все планируют закончить в 2023 году при наличии финансирования. ПЛАНЫ НА 2025-2027 ГОДЫ Строительство ливневок будет проходить по 23 объектам. Общая стоимость всех работ 2,4 млрд рублей. ул. им Чернышевского, от ул. им. Жлобы до ул. Первомайской ул. 1-я Линия поймы реки Кубань, от ул. им. Вишняковой до ул. Воронежский Бугор ул. 2-я Линия поймы реки Кубань от ул. Павлова до ул. 1-я Линия поймы реки Кубань ул. 3-я Линия поймы реки Кубань от ул. Фурманова до пер. Петровский ул. 4-я Линия поймы реки Кубань от ул. Фурманова до ул. Воронежский бугор ул. 5-я Линия поймы реки Кубань от ул. Фурманова до ул. Воронежский бугор ул. 6-я Линия поймы реки Кубань от ул. Вишняковой пер. Петровский ул. Уральская от ул. Симферопольской до ул. 1-го Мая ул. Дальняя от ул. им. Тургенева до ул. Аэродромной ул. им. Бершанской от ул. Краевой до ул. им. Орджоникидзе ул. Наримановская (хутор Ленина) и другие.