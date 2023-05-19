Тренер ФК «Краснодар» отбил болельщика у охраны. Как так вышло

Фото: скриншот видео

Футбольный клуб «Краснодар» вышел в Суперфинал Кубка России. В среду, 17 мая, «быки» дожали «Урал» в финале Пути Регионов (2:1). И во второй раз в истории добрались до решающей стадии турнира.

После игры нервы сдали даже у болельщиков. Один из юных фанатов даже рванул на поле. Он прихватил с собой пару рисунков. По словам очевидцев, ребенок хотел подарить картины игрокам и почти добежал до центра поля. Там его «уронил» охранник. Он повалил парня на газон. А второй стюард взял болельщика под руки.

Но увести парня у охраны не вышло. Неожиданно на защиту болельщика встал главный тренер «Краснодара», Владимир Ивич.

На кадрах, которые появились в соцсетях, видно, как тренер бежал к команде. Игроки уже праздновали выход в финал в своем кругу. И не заметили фаната.

Зато обратил внимание на парня Ивич. Он резко развернулся и рванул к охране. И буквально отбил болельщика. Он обнял парня и под овации трибун увел его с поля. А заодно забрал рисунки фаната.

В суперфинале «Краснодар» сыграет с ЦСКА. Матч пройдет 11 июня на стадионе «Лужники» в Москве. А номинальными хозяевами встречи будут футболисты «Краснодара».