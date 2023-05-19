В караоке-клубе Краснодара разгорелся скандал после песни ненавидящего Россию Андрея Данилко

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Обычный вечер в краснодарском караоке стал поводом для разбирательства в МВД. На кадрах, которые разошлись по соцсетям, виден полупустой зал. На экранах – строки песни ненавидящего Россию Андрея Данилко в образе Верки Сердючки. А на переднем плане – три девушки и парень. Это они врубили «Ще не вмерла Украина».

О «скрытой камере» молодые люди не знали. И отжигали как могли: голосили и танцевали вдоль всей сцены. Причем исполняли композицию на идеальном украинском языке. И сразу попали на карандаш в МВД.

По данным «КП» – Кубань», роликом уже занимаются правоохранители. Они устанавливают обстоятельства и участников инцидента. А само караоке работает в обычном режиме. Исполнение песни никак не сказалось на расписании заведения.

«КП» – Кубань» связалась с представителями караоке. Но пока не получила официального комментария. Позже мы уже «забронировали» столик в заведении. И уточнили, не услышим ли мы хит Верки Сердючки вновь.

- Не переживайте, это был единичный случай. Мы даже не знаем, как эта песня оказалась в нашем репертуаре. Как раз разбираемся в ситуации. Но эту песню вы точно не услышите, – заверила администратор.

Напомним, не так давно соцсети облетело видео сорвавшегося в истерику Данилко. Украинский артист выдал оскорбительный спич в адрес России, используя матерную лексику. Хамские высказывания звезда эстрады сделал на русском языке. А чуть ранее Данилко учинил "бандеровскую провокацию", публично исполнив песню, прославляющую Степана Бандеру. Оторопевшие россияне, которые до недавнего времени переживали за тяжелобольную знаменитость, обрушились на исполнителя с критикой - назвали пособником нацистов и призвали его к ответу.