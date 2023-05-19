Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Сочи. Узнали причины Фото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ

Волна землетрясений прокатились по побережью Черного моря. Неделю назад подземные толчки ощущали жители Туапсинского района. А в пятницу, 19 мая, они докатились до Сочи.

Отмечается, что во всех случаях землетрясения случались в Черном море. Они происходили на глубине от трех до пяти километров, как в Сочи.

- Обнинской сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3,1 по шкале Рихтера, интенсивностью 2-3 балла, – сообщили «КП» – Кубань» в пресс-службе краевого МЧС.

Отмечается, что подземные толчки произошли в нескольких километрах от берега. Поэтому они остались незамеченными местными жителями и туристами.

Отмечается, что землетрясение не сказалось на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения. Они продолжают работу в прежнем графике.

Добавим, что причиной подземных толчков могли стать геологические и тектонические силы. Они возникают при резком перепаде температуры в недрах Земли.