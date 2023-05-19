Наш звукорежиссер еще работает на свадьбах, песню включил на автомате: Караоке-клуб прокомментировал скандал с хитом ненавидящего Россию Андрея Данилко

Сейчас участников инцидента устанавливают правоохранители

Эта история наделала шуму в социальных сетях. Вечер в краснодарском караоке-клубе подходил к концу. На сцене оставалось всего четыре человека: три девушки и парень.

Уходить молодые люди не хотели. Требовали продолжения вечера и приключений. Последние нашли – теперь их ищет полиция, из-за исполнения песни Андрея Данилко в образе Верки Сердючки. Они врубили «Ще не вмерла Украина».

Пока ребята отжигали на танцполе, за кадром велась скрытая съемка. Она же и разлетелась по социальным сетям. На кадрах видно, как ребята горланят песню на украинском языке и пляшут.

Сейчас ролик изучают правоохранители. Они уже ищут участников инцидента. А само заведение работает в обычном режиме.

- Мы принципиально в клубе не даем гостям петь песни на украинском языке. С песней Верки Сердючки звукорежиссер не успел сориентироваться, поскольку все куплеты поются на русском языке. По тексту они нейтральные, – рассказали «КП» – Кубань» в заведении.

Отмечается, что на кадрах, которые утекли в сеть, запечатлены последние строки песни. Затем композицию прервали сотрудники заведения.

- Как только прозвучал припев на украинском языке с недопустимым смыслом, песня была остановлена. Наш звукорежиссер подрабатывает на свадьбах, где эту песню постоянно поют уже 20 лет, поэтому «на автомате» ее включил. С персоналом проведена дополнительная разъяснительная работа, чтобы не допустить подобное в будущем, – заверили в караоке-баре.

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Инцидентом уже занимаются правоохранители.