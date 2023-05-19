В Краснодарском крае прошел Первый международный Форум винного туризма

Форум винного туризма в Абрау-Дюрсо Фото предоставлено пресс-службой Абрау-Дюрсо

Важнейшие вопросы развития энотуризма впервые обсуждали в Краснодарском крае. Площадкой для рассмотрения проблем и перспектив развития отрасли стал Абрау-Дюрсо, куда на три дня съехались международные эксперты из Азербайджана, Аргентины, Китая, Турции, Узбекистана, Уругвая и Тайланда. В сессиях участвовали также представители российских виноделен, федеральных и региональных органов власти, туроператоров и профильных вузов.

Высокий уровень российских виноделен

Винодельни юга России развиваются семимильными шагами. Сейчас это не просто земли, где растет виноград, а целая индустрия отдыха с гастрономическими изысками, пешими прогулками и познавательными экскурсиями. Все больше туристов приезжают сюда за новыми впечатлениями. Цифры турпотока растут. Так, один только Центр винного туризма «Абрау-Дюрсо» принял в прошлом году 500 тысяч отдыхающих. За три года это количество может увеличится в два раза.

Поэтому не случайно, что на форуме три южные винодельческие компании были приняты во Всемирную организацию винного туризма GWTO. Это престижное международное объединение, в состав которого входят эногастротуристические организации, ассоциации, частные компании и институты, чтобы совеместными усилиями развивать винный туризм. Впервые членами престижной организации стали группа компаний Абрау-Дюрсо, ялтинский центр винного туризма WINEPARK и геленджикская винодельня Château de Talu.

Закон для виноделов

В Госдуму в мае внесут проект закона, разрешающего строить на сельхозземлях здания для винного туризма. Об этом в рамках Первого форума винного туризма рассказал член комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Кондратенко. Документ рассмотрят в мае 2023 года.

Этот закон несколько лет ждали все виноделы. Он предполагает возможность строительства на виноградопригодных землях сооружений, предназначенных для производства винодельческой продукции и предоставления услуг винного туризма. Это без сомнения подтолкнет развитие энотуризма на юге страны.

Борис Титов, собственник ГК Абрау-Дюрсо Фото предоставлено пресс-службой Абрау-Дюрсо

- Туристический сегмент требует больших вложений. Это и небольшие гостиницы, туристические центры, музеи. Поэтому эта новая инициатива важна. Мы участвовали в продвижении этой темы, прежде всего, как ассоциация виноградарей и виноделов России, чтобы эта идея была продвинута и как можно скорее, — отметил собственник ГК «Абрау-Дюрсо» Борис Титов.

Отрасль ищет профессионалов

Сфера услуг остро нуждается в кадрах. Энотуризм – не исключение. Винным локациям не хватает сервисников и младшего обслуживающего персонала. Сократить дефицит помогает взаимодействие с вузами. На Первом форуме винного туризма было подписано соглашение о сотрудничестве между Южным государственным университетом и Группой компаний «Абрау-Дюрсо». Также к работе на винодельнях планируют привлекать студентов и выпускников Сочинского государственного университета.

Даниэль Рубен Кастильос Гомес, Чрезвычайный и полномочный посол Восточной Республики Уругвай в Российской Федерации Фото предоставлено пресс-службой Абрау-Дюрсо

- Каждый специалист, каждый сотрудник, с которым будет сталкиваться турист, должен быть в высшей степени профессионалом. Как в пословице - в деталях вся суть вещей. Для этого не всегда нужны большие деньги. Я считаю, что в винном туризме гид — это один из центральных сотрудников. Он является не только хорошим коммуникатором, но и человеком, который транслирует эмоции, - рассказал президент Всемирной организации винного туризма GWTO Хосе Антонио Видаль.

Он отметил, что для винодельни нуждаются в создании современной инфраструктуры с привлечением архитекторов и дизайнеров.

В целом эксперт отметил, что у российского винного туризма огромные перспективы. Потенциал отрасли нужно поднимать с помощью привлечения экскурсоводов. Эти специалисты, по мнению президента Всемирной организации винного туризма GWTO, помогут сориентироваться туристам в выборе региона и винодельни для путешествия.

Хосе Антонио Видаль, Президент, главный исполнительный директор Всемирной организации винного туризма (GWTO) Фото предоставлено пресс-службой Абрау-Дюрсо

- Сегодняшний мировой кризис открывает возможности для виноделов. Они могут привлечь новых туристов, которые оказались в изоляции, - считает Хосе Антонио Видаль. – Когда изоляция исчезнет, страна откроется, то понадобится предъявить миру, почему российский энотуризм может быть интересным. Сегодняшний кризис — это возможность пробовать.