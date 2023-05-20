На Кубани руководство психоневрологического интерната закупает иномарку за 3,1 млн рублей

Закупка появилась 19 мая. Фото: ternovskiy-pni.ru

На Кубани разгорается скандал из-за закупки дорогой иномарки. Комфортный автомобиль планирует закупить руководство «Терновского психоневрологического интерната» из Тихорецкого района за 3 млн 148 тысяч рублей. Контракт был размещен на сайте Госзакупок 15 мая.

Для передвижения сотрудников госучреждения была выбрана машина KIA или ее эквивалент. В документах отмечается, что иномарка должна быть оснащена подушками безопасности, системой климат-комфорта, интеллектуальным климат-контролем и ЭРА-ГЛОНАСС.

- Конструктивные особенности типа кузова автомобиля, обусловленные необходимостью обеспечения комфортного размещения при передвижении на длинные расстояния, - говорится в описании объекта закупки.

Окончание подачи заявок – 30 мая 2023 года.

СПРАВКА «КП»

«Терновский психоневрологический интернат» рассчитан на 360 мест. Здесь проживают взрослые мужчины-инвалиды с тяжелыми психоневрологическими заболеваниями. ПНИ состоит из трех жилых корпусов, медицинского блока, банно-оздоровительного отделения, культурно-досугового центра и столовой.

В учреждении работает почти 250 человек. Директор – Наталья Корниенко.