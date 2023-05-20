Будет штормить три дня. На Кубани ожидаются грозы, град и шквалистый ветер

На регион надвигается шторм. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Краснодарском крае с 20 по 22 мая объявлено штормовое предупреждение. Погода заметно испортится во второй половине дня субботы. Ненастье будет бушевать до вторника.

- В регионе ожидаются сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии.

Обильные осадки наполнят небольшие реки. Под угрозой подтопления территории на юго-востоке Кубани - Апшеронский, Мостовской, Лабинский, Отрадненский районы. Из берегов также могут выйти реки Черноморского побережья в Геленджике и Туапсинском районе.

В воскресенье, 21 мая, температура воздуха начнет спадать, но всего на несколько градусов. Днем в регионе воздух прогреется до +23 градусов, местами в восточной половине до +25. На Черноморском побережье +19…+24 градуса.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЗАТОПЛЕНИИ: - собрать необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие необходимые вещи. - оказать помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста при эвакуации. - покинуть зону затопления. - отключить электро- и газоснабжение. - закрыть окна и двери. - подняться на верхние этажи.

При возникновении ЧС нужно звонить по номеру «112». Это единый номер вызова экстренных оперативных служб.