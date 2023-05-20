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Происшествия20 мая 2023 11:08

В Краснодарском крае рыбак выловил на удочку тело мужчины

Происшествие произошло в Гулькевичском районе
Оксана КАДОЧНИКОВА
Мужчине не смогли помощь. Фото: скриншот видео

Мужчине не смогли помощь. Фото: скриншот видео

В Краснодарском крае рыбак выловил на удочку тело мужчины. Любитель поудить пришел на берег озера в поселке Красносельский Гулькевичского района. Закинул удочку и стал ждать. Только рыба не клюнула. На крючок попалось тело мужчины.

На месте происшествия работали спасательные службы. Но помощь погибшему уже не смогли.

По предварительным данным, гибель мужчины не криминальная. Личность утонувшего опознана.

Следователи проводят проверку после гибели 49-летнего мужчина на воде

- Назначена судебная медицинская экспертиза, будут установлены все обстоятельства, по окончании будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

ЧППроисшествия: ЧП