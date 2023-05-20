Мужчине не смогли помощь. Фото: скриншот видео

В Краснодарском крае рыбак выловил на удочку тело мужчины. Любитель поудить пришел на берег озера в поселке Красносельский Гулькевичского района. Закинул удочку и стал ждать. Только рыба не клюнула. На крючок попалось тело мужчины.

На месте происшествия работали спасательные службы. Но помощь погибшему уже не смогли.

По предварительным данным, гибель мужчины не криминальная. Личность утонувшего опознана.

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- Назначена судебная медицинская экспертиза, будут установлены все обстоятельства, по окончании будет принято соответствующее процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.