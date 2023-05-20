Смог и едкий дым: пожар вспыхнул в лесу на юге России

Пожар тушат третий час

В микрорайоне Гидростроителей Краснодара вновь вспыхнул огонь в лесу. ЧП произошло около 13:30 часов 20 мая. Огонь охватил лесопарк рядом с улицей Валерия Гассии. МЧС заранее сообщили, что во второй половине дня ожидается высокая пожароопасность 4 класса. В связи с этим запрещено разжигать какие-либо костры. Но краснодарцы решили пренебречь правилами безопасности.

На микрорайон опустился смог. А местные жители жаловались на то, что было тяжело дышать.

- Какой-то едкий дым, мы живем на 16 этаже, даже окна закрыли. Но все равно тяжело дышать, - писали в соцсетях краснодарцы.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. На месте пожара до сих пор работают специалисты МЧС. Также огонь ликвидирует краевой лесопожарный центр и муниципальная Служба спасения.

- Из-за труднопроходимой местности тушение проводят с помощью переносных ранцев, - уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

Площадь пожара на данный момент составляет 200 квадратных метров.

Ранее kp.ru сообщала, что в Свердловской области борются с лесными пожарами. Их площадь составляет 1,3 тысячи гектаров. Не потушенными остаются 24 природных пожара, из них 11 возгораний на площади 776 гектаров локализованы и не распространяются. Угрозы населенным пунктам нет.

Специалисты отмечают, что причиной большинства возгораний является несоблюдение людьми правил пожарной безопасности.